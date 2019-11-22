Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 22 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 22 ноября: «Дорогой жизни» в блокадный Ленинград.

Читайте также: Война: начала действовать «Дорога жизни» в блокадный Ленинград

В ночь с 22 на 23 ноября 1941 года начала действовать «Дорога жизни» по льду Ладожского озера от порта Осиновец до портов Кобона и Лаврова, которая связала блокадный Ленинград с советским тылом.

Слушайте выпуск в рамках проекта «Война. Хроника 1941−1945 гг.» на сайте regnum.podster.fm/1760.