Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Председатель Совета МПА СНГ, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поспорила в шуточной форме со спикером Госдумы Вячеславом Володиным о женской роли в политике на заседании Совета МПА СНГ, передаёт 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин

Валентина Матвиенко отметила увеличение представительства женщин в политике стран СНГ, поздравив Даригу Назарбаеву с переизбранием председателем парламента Республики Казахстан.

«Вы видите, женская составляющая набирает силу, мощь, и не обещаю, что мы на этом остановимся, — обратилась Матвиенко к участникам заседания. — Радует, что в составе парламентского сообщества растёт роль женщины, у нас всё порядке с гендерной политикой».

В диалог с председателем совета МПА СНГ вступил Вячеслав Володин. Он отметил, что опыт политического участия женщин в России — еще с 1918 года. На что Матвиенко заметила, что «с перерывами», а Володин продолжил: «Поэтому мы впереди планеты всей». На это Матвиенко заметила, что Володин несколько преувеличивает, и такая конкуренция со стороны женщин заставит мужчин действовать более активно.

«Валентина Ивановна, мы меньше живём, не в наших силах. Мужчины более ранимы, и об этом женщинам нужно помнить», — заявил спикер Госдумы.

На что члены Совета дружно засмеялись и зааплодировали. Матвиенко же с улыбкой добавила, что женщины — активнее и с них мужчинам нужно брать пример.

«Уделяйте больше внимания семьям, семья — это стабильность. Я, может, более консервативен, но за этим будущее, а все эти обамовские штучки, либерализм — всё это отменяют», — указал Володин и вновь вызвал смех в зале.

После чего Матвиенко с улыбкой посоветовала коллеге «отменить» его речь.