Калуга, 22 ноября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Калужской области к началу октября 2019 года совокупная задолженность по кредитам населения составила 129,1 млрд рублей. При этом снизилась доля просроченной задолженности, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации управляющей калужским отделением ГУ Банка России по ЦФО Ирины Карлаш.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«Растущая долговая нагрузка пока не оказывает существенного негативного влияния на доходы населения, но ее дальнейший рост может нести риски для благосостояния граждан. Поэтому с 1 октября 2019 года банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тыс. рублей, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по кредиту. Люди с большой долговой нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, но можно ожидать для таких клиентов повышения стоимости кредитования», — сказала Ирина Карлаш.

Напомним, около 71,9 млрд рублей банковских кредитов жителям региона было выдано за девять месяцев 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выданных кредитов населению вырос на 16%. Между тем, ряд отечественных банков заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию.

«Пока неизвестно на сколько будет снижена ставка по кредитам в таких случаях так, как хранение этих данных ещё законодательно не регулируется», — уточнили в калужском отделении ГУ Банка России по ЦФО.