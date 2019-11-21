День рождения «Золотого кольца» отмечают в Ростове Великом
Ростов, Ярославская область, 21 ноября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. 21 ноября в Ростове Великом Ярославской области отмечают День рождения Золотого кольца России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
В Ростовском кремле состоится торжественный прием для семейных пар из городов Золотого кольца, отметивших золотую свадьбу. На праздник приехали также почетные горожане из Ярославля, Ростова, Углича, Переславля-Залесского, Суздаля, Иванова, Костромы и Сергиева Посада, а также люди, внесшие вклад в развитие туристического маршрута.
Праздник включает в себя презентацию меню кухонь городов Золотого кольца и показ свадебных платьев.
Торжества проходят в Ярославской области с 2017 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Межрегиональной проект объединяет усилия древних городов Центральной России по реновации популярного туристического маршрута.