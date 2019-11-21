Ростов, Ярославская область, 21 ноября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. 21 ноября в Ростове Великом Ярославской области отмечают День рождения Золотого кольца России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Ростовский кремль

В Ростовском кремле состоится торжественный прием для семейных пар из городов Золотого кольца, отметивших золотую свадьбу. На праздник приехали также почетные горожане из Ярославля, Ростова, Углича, Переславля-Залесского, Суздаля, Иванова, Костромы и Сергиева Посада, а также люди, внесшие вклад в развитие туристического маршрута.

«Концепция праздника сформирована вокруг свадебных торжеств и традиционных семейных ценностей, — сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — Мы продвигаем города Золотого кольца как идеальное место для проведения свадеб. Это перспективная ниша для гостевой инфраструктуры, особенно загородной».

Праздник включает в себя презентацию меню кухонь городов Золотого кольца и показ свадебных платьев.

Торжества проходят в Ярославской области с 2017 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Межрегиональной проект объединяет усилия древних городов Центральной России по реновации популярного туристического маршрута.