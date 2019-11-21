Москва, 21 ноября, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Дмитрий Смит считает, что отношение к киберспорту сильно изменилось в лучшую сторону за последние годы. Об этом он рассказал 20 ноября на прошедшей в Москве конференции.

ФКС России Дмитрий Смит

Смит рассказал, что немаловажную роль в создании положительного имиджа современного киберспорта сыграли бывшие спортсмены. По его словам, те, «кто раньше были успешными в компьютерном спорте, теперь стали успешными и в жизни». Сейчас бывшие киберспортсмены превратились в лидеров мнений, что сильно помогает в развитии современных соревнований.

Дмитрий Смит также отметил, что ФКС России стремится укрепить позиции киберспорта в нашей стране. Сейчас Федерация готовит Сборную России к поездке в Сеул (Южная Корея) на международный чемпионат, а также работает над улучшением собственных турниров. В том числе обучает судей и готовит подходящие меры для борьбы с договорными матчами.

Президент ФКС России иногда самостоятельно «тестирует» современные киберспортивные дисциплины. Сейчас вместе со своим сыном он играет в Clash Royale. По мнению Смита, эта игра — «будущее киберспорта». Смартфоны (Clash Royale — мобильная игра) являются непривычным девайсом для взрослых геймеров и при этом «абсолютно естественным» для молодых.

Напомним, Федерация компьютерного спорта России 20 ноября 2019 года провела пресс-конференцию, посвящённую участию Сборной России в предстоящем международном чемпионате по киберспорту. На ней Дмитрий Смит и главный исполнительный директор (CEO) компании «Париматч» Дмитрий Сергеев представили состав команды.