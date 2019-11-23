Чебаркуль, Челябинская область, 21 ноября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично посетил социальные объекты и жилые дома, пострадавшие от коммунальной аварии в военном городке Чебаркуля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Официальный сайт правительства Челябинской области Это наши люди: губернатор Текслер лично осмотрел оставшиеся без тепла дома

Текслер на месте обсудил ситуацию с областным министром строительства, исполняющим обязанности главы Чебаркуля и представителями Минобороны и МЧС, а также пообщался с жителями домов, отключенных от тепла.

«Утром срочно выехал в военный городок Чебаркуля. Там устраняют последствия коммунальной аварии. Без тепла остаются 14 домов и два детских сада. Провёл оперативный штаб, побывал на месте работ. Зашёл в детские сады и в квартиры к людям», — сообщил Текслер в своём Instagram-аккаунте.

По поручению Текслера в городок из других муниципалитетов региона приедут ремонтные бригады, которые будут закреплены за каждым домом для подключения и устранения проблем. Также будет усилена группировка от Минобороны. «На время ремонта люди будут обеспечены обогревателями», — сообщил губернатор.

https://www.instagram.com/p/B5H2InvAv1t/

Текслер пообещал, что будет лично контролировать восстановительные работы, и уже вечером 21 ноября проведёт ещё одно заседание оперативного штаба.

Губернатор подчеркнул, что региональное правительство не снимает с себя ответственности за ликвидацию последствий аварии, несмотря на то, что инфраструктура военного города находится в ведении Минобороны. «Мы не делим людей по ведомственному принципу. Все, кто здесь живет, - это наши люди», — цитирует Текслера пресс-служба правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аварий на теплосетях в военном городке Чебаркуля 14 домов остались без теплоснабжения. В подъездах этих домов были установлены тепловые пушки, используются 46 конвекторов и 20 тепловых вентиляторов. Над устранением последствий аварии работают 151 человек и 19 единиц техники.