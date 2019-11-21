Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Картина «Портрет женщины с гранатовым кулоном» художника Бориса Иогансона, которая была изъята у гражданина Китая, пытавшегося незаконно вывезти ее за границу, передана в коллекцию Государственного Русского музея. Об этом сообщает 21 ноября пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Szsut.sledcom.ru Картина «Портрет женщины с гранатовым кулоном»

В 2018 году двоих граждан КНР задержали в международном аэропорту «Пулково». У них в багаже были обнаружены незадекларированные художественные ценности на общую сумму в 1,7 млн рублей — картины «Выступление Ленина на II съезде» кисти Серова, «Пастушок» Нестерова и «Портрет женщины с гранатовым кулоном» Иогансона.

Картины были изъяты у злоумышленников сотрудниками Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Контрабандистами оказались директор Хейлунцзянской академии художеств города Харбин Чэнь Фэнюе и сотрудник академии Чэнь Дун. Мужчинам было предъявлено обвинение в «незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере».

Заключение эксперта показало, что картины имеют культурную ценность, а одна из них, «Портрет женщины с гранатовым кулоном» художника Бориса Иогансона, представляет особую культурную ценность. В январе текущего года Московский районный суд приговорил мужчин к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, а картина была обращена в доход государства судебным решением.

В четверг, 21 ноября в Михайловском дворце состоялась торжественная передача картины «Портрет женщины с гранатовым кулоном» в коллекцию Русского музея.

«В церемонии приняли участие директор Русского музея Владимир Гусев, руководитель управления Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков, и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец, сотрудники Русского музея», — отметили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.