Тамбов, 21 ноября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Тамбове сегодня, 21 ноября, состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию проблемного дома 69а, корпус 3 по улице Интернациональной, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Ключи от квартир бывшим обманутым дольщикам вручил тамбовский губернатор Александр Никитин.

Tambov.gov.ru Тамбов, улица Интернациональная, 69а, корпус 3. Ключи от квартир дольщикам вручил тамбовский губернатор Александр Никитин

Этот адрес в свое время устраивал дольщиков будущего дома, поскольку площадка расположена в центре Тамбова. Но застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства: был введен в эксплуатацию только первый корпус. Благодаря вмешательству региональной власти, строительство объекта было возобновлено с участием ООО «АИЖК Строй» в сентябре 2018 года, привлечена подрядная организация ООО «ЭнергоСтройКомплект».

В январе текущего года полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и глава администрации области Александр Никитин встретились с инициативной группой дольщиков, обещав им содействие в достройке дома.

«На решении этой проблемы мы сконцентрировали свое внимание и ресурсы, приняли меры финансового, законодательного, организационного характера, чтобы завершить строительство долгостроя и ввести в эксплуатацию оба корпуса», — сказал Александр Никитин.

В целом из регионального бюджета на эти цели было выделено более 140 млн рублей. В результате удалось решить проблемы 174 участников долевого строительства. Летом текущего года новоселье справили дольщики второго корпуса. К новому году ремонт в своих квартирах начнут делать жители третьего, стоимость достройки которого составила около 75 миллионов рублей.

«Сбывается моя заветная мечта, и я очень благодарна всем, кто помог мне ее осуществить», — говорит Екатерина Архипова, которая купила здесь квартиру для мамы.

По видеоконференцсвязи с долгожданным событием новоселов поздравил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Президент уделяет большое внимание этой теме, и в нашей стране делается все возможное, чтобы проблема обманутых дольщиков ушла с повестки дня. Я признателен региональным властям, строителям — всем, кто помогал эту проблему решить. Теперь будущих новоселов ждут только приятные хлопоты», — отметил он.

Губернатор Александр Никитин подчеркнул, что в области прикладываются все усилия для того, чтобы проблемных домов становилось меньше.

«По каждому проблемному объекту мы разработали дорожную карту. Мы рассчитываем, что мощным подспорьем в этой работе будет подписанное соглашение с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Благодаря этому документу Тамбовская область, в числе первых регионов страны, уже в этом году получит средства на завершение строительства еще трех проблемных объектов», — сказал Александр Никитин.

Новоселам он пожелал, чтобы те мытарства, которые им пришлось пережить, остались в прошлом. Александр Никитин поблагодарил все организации, которые участвовали в достройке объекта.

Губернатор Александр Никитин на личном контроле держит ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных и (или) потенциально проблемных объектов, на которых застройщики не исполнили в установленные сроки обязательства по передаче квартир участникам долевого строительства. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году были достроены и введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных жилых дома в Тамбове. Это дом 9а по улице Сенько, корпуса 2 и 3 дома 69а по улице Интернациональная. Еще один дом в Тамбове готовится к вводу в эксплуатацию — по улице Карла Маркса, 171.

Кроме того, в 2019 году были возобновлены работы по пяти проблемным и (или) потенциально проблемным объектам в Тамбове. Это улица Рылеева, 46; улица Чичерина/Северо-Западная, 7/1; улица Карла Маркса, 171; улица Московская, 30а; улица Коммунальная, 46. По последнему адресу найден инвестор, который за счет собственных средств уже заканчивает остекление и закрытие теплового контура здания. До конца текущего года планируется возобновить работы на проблемных объектах по улице Кавказская, 1б; улице Киквидзе, 77б; улице Коммунальная, 72а.

По проблемным домам, достройка которых нецелесообразна, прорабатываются варианты расселения граждан в другие объекты, строительство которых осуществляется с участием ООО «АИЖК Строй» и АО «АИЖК Тамбовской области».