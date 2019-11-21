В Тамбовской области ввели в эксплуатацию ещё один проблемный дом
Тамбов, 21 ноября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Тамбове сегодня, 21 ноября, состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию проблемного дома 69а, корпус 3 по улице Интернациональной, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Ключи от квартир бывшим обманутым дольщикам вручил тамбовский губернатор Александр Никитин.
Этот адрес в свое время устраивал дольщиков будущего дома, поскольку площадка расположена в центре Тамбова. Но застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства: был введен в эксплуатацию только первый корпус. Благодаря вмешательству региональной власти, строительство объекта было возобновлено с участием ООО «АИЖК Строй» в сентябре 2018 года, привлечена подрядная организация ООО «ЭнергоСтройКомплект».
В январе текущего года полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и глава администрации области Александр Никитин встретились с инициативной группой дольщиков, обещав им содействие в достройке дома.
В целом из регионального бюджета на эти цели было выделено более 140 млн рублей. В результате удалось решить проблемы 174 участников долевого строительства. Летом текущего года новоселье справили дольщики второго корпуса. К новому году ремонт в своих квартирах начнут делать жители третьего, стоимость достройки которого составила около 75 миллионов рублей.
По видеоконференцсвязи с долгожданным событием новоселов поздравил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Губернатор Александр Никитин подчеркнул, что в области прикладываются все усилия для того, чтобы проблемных домов становилось меньше.
Новоселам он пожелал, чтобы те мытарства, которые им пришлось пережить, остались в прошлом. Александр Никитин поблагодарил все организации, которые участвовали в достройке объекта.
Губернатор Александр Никитин на личном контроле держит ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных и (или) потенциально проблемных объектов, на которых застройщики не исполнили в установленные сроки обязательства по передаче квартир участникам долевого строительства. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году были достроены и введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных жилых дома в Тамбове. Это дом 9а по улице Сенько, корпуса 2 и 3 дома 69а по улице Интернациональная. Еще один дом в Тамбове готовится к вводу в эксплуатацию — по улице Карла Маркса, 171.
Кроме того, в 2019 году были возобновлены работы по пяти проблемным и (или) потенциально проблемным объектам в Тамбове. Это улица Рылеева, 46; улица Чичерина/Северо-Западная, 7/1; улица Карла Маркса, 171; улица Московская, 30а; улица Коммунальная, 46. По последнему адресу найден инвестор, который за счет собственных средств уже заканчивает остекление и закрытие теплового контура здания. До конца текущего года планируется возобновить работы на проблемных объектах по улице Кавказская, 1б; улице Киквидзе, 77б; улице Коммунальная, 72а.
По проблемным домам, достройка которых нецелесообразна, прорабатываются варианты расселения граждан в другие объекты, строительство которых осуществляется с участием ООО «АИЖК Строй» и АО «АИЖК Тамбовской области».