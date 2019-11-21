Тверь, 21 ноября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. В Тверской области намечено дальнейшее развитие комплекса «Завидово», объектов в Твери, Кимрах, Конаково и других городах. Об этом сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя 21 ноября на встрече с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта», председателем Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным. Основной темой беседы стало развитие в Тверской области туристско-рекреационного кластера «Волжское море», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя обсудил с председателем Совета директоров ГК «Агранта» Сергеем Бачиным развитие туристского проекта в Завидово

«Средства, которые были запланированы на реализацию этого проекта, подтверждены на федеральном уровне, мы входим в программу на 2020 год. В Тверской области намечено дальнейшее развитие комплекса «Завидово», объектов в Твери, Кимрах, Конаково и других городах. Мы движемся по плану развития туристического направления нашего региона», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что в особой экономической зоне «Завидово» Конаковского района реализуется один из ключевых проектов «Волжского моря».

«Сейчас мы занимаемся проектированием транспортно-пересадочного узла, решением текущих вопросов. Все проектные работы идут по плану», — сообщил Сергей Бачин.

В Конаковском районе Тверской области намерены создать всесезонный курорт, в который включены гостиницы, апартаменты, кемпинги, аквапарк и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты. Проект планируют реализовать поэтапно до 2030 года. На данный момент гостей уже принимают гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт‑ и гольф-клубы, спортивный центр. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 35 млрд рублей.

Транспортно-пересадочный узел, который создается в рамках туристско-рекреационного кластера «Волжское море» и соединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, повысит доступность комплекса. А кроме того, он должен стать отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Планируется создание речного порта, который сможет принимать более двух тысяч пассажиров в сутки, железнодорожной ветки и других объектов.

«Волжское море» — это один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья в сфере водного туризма в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. В декабре 2018 года проект был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить ежегодно более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет. Общий объём бюджетных инвестиций по проекту составит более 1,8 млрд рублей, внебюджетных ассигнований — свыше 6 млрд рублей.