Ярославль, 21 ноября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Жители Ярославля считают, что волна негативной информации заставила Минздрав отложить действие приказа, вводящего новые исследования для получении справки нарколога-психиатра при выдаче и замене водительских прав. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях люди пишут, что власти «испугались народного гнева». Звучат и слова недоумения — люди не понимают, зачем мерзли в ночных очередях и теряли рабочее время. Только в областном центре в дни ажиотажа наркологи принимали до полутора тысяч человек вместо обычных 100.

Жители города говорят, что простая отсрочка действия приказа и снижение стоимости биомаркеров не будут адекватной реакцией на кризис.

«Если просто снизят стоимость тестов, то это будет плохо. Все равно это останется новым налогом. Нужно вводить дифференцированный подход к добросовестным водителям и нарушителям, — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Бороться нужно с нарушителями, и не за счет нормальных водителей. Тесты на хронический алкоголизм и наркоманию должны применяться к тем, кто попался пьяным за рулем, и к тем, кто отказывается пройти медицинское освидетельствование при наличии подозрений у инспектора. И если тест показывает хроническое заболевание, должно быть более жесткое наказание по лишению права вождения — например, на несколько лет.»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославской области справка должна была подорожать в 14 раз: с 350 до 4800 рублей.