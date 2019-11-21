Ярославцы: Надо не откладывать подорожание справок нарколога, а отменять
Ярославль, 21 ноября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Жители Ярославля считают, что волна негативной информации заставила Минздрав отложить действие приказа, вводящего новые исследования для получении справки нарколога-психиатра при выдаче и замене водительских прав. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В социальных сетях люди пишут, что власти «испугались народного гнева». Звучат и слова недоумения — люди не понимают, зачем мерзли в ночных очередях и теряли рабочее время. Только в областном центре в дни ажиотажа наркологи принимали до полутора тысяч человек вместо обычных 100.
Жители города говорят, что простая отсрочка действия приказа и снижение стоимости биомаркеров не будут адекватной реакцией на кризис.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославской области справка должна была подорожать в 14 раз: с 350 до 4800 рублей.