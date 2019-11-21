Пермь, 21 ноября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В пермской художественной галерее состоится открытие выставки работ фотографа Валерия Заровнянных, об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Заровнянных

«В экспозиции выставки представлено более 50 фоторабот, запечатлевших древние памятники храмовой архитектуры Чердыни, Усолья и Соликамска, природу северного Урала, знаменитые и красивейшие места Пермского края — Полюд, Помяненный Камень, истоки Вишеры, выразительные образы современников», — отмечают в пресс-службе галереи.

Особое место в экспозиции будет отведено фотографиям из фонда галереи, которые представляют из себя новую интерпретацию произведений искусства. Выставка начнет свою работу 21 ноября и продлится до 12 января 2020 года.

Напомним, Валерий Заровнянных — известный пермский фотограф, исследователь, путешественник. Он является большим знатоком храмов Пермского края, природных заповедников Урала и русского Севера.