Москва, 21 ноября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор (CEO) букмекерской компании «Париматч» Дмитрий Сергеев рассказал, на какие киберспортивные дисциплины чаще всего делают ставки. В России это Dota 2 и Counter Strike, сообщил он 20 ноября на конференции Федерации компьютерного спорта России (ФКС России).

ФКС России Дмитрий Сергеев и Дмитрий Смит (президент ФКС России) на конференции

Сергеей заявил, что компания «Париматч» интересуется прежде всего теми дисциплинами, «которые помогают становится лидерами». Он отметил, что в России «чемпионами» по количеству ставок остаются Dota 2 и Counter Strike.

CEO «Париматча» также отметил сильный рост ставок на киберспорт. По его словам, в последние годы ставить на соревнования по компьютерным играм стали не только геймеры, но и фанаты традиционных видов спорта.

При этом, по заявление Сергеева, информация о том, что киберспортом и ставками на него увлекается лишь неплатёжеспособная молодёжь — устаревший стереотип. «Аудиторию ставок» составляют, в основном, молодые люди от 18 до 28 лет.

Руководитель «Париматча» отметил, что он и сам периодически уделяет свободное время видеоиграм. В основном, серии футбольных симуляторов FIFA.

Напомним, 20 ноября 2019 года ФКС России провела пресс-конференцию, посвящённую предстоящему чемпионату мира по киберспорту. Россию на нём будут представлять команда по Dota 2 и игрок в Tekken 7. Соревнование пройдёт с 11 по 15 декабря 2019 года в Сеуле (Южная Корея).