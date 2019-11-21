Букмекер назвал видеоигры, на которые чаще всего делают ставки
Москва, 21 ноября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор (CEO) букмекерской компании «Париматч» Дмитрий Сергеев рассказал, на какие киберспортивные дисциплины чаще всего делают ставки. В России это Dota 2 и Counter Strike, сообщил он 20 ноября на конференции Федерации компьютерного спорта России (ФКС России).
Сергеей заявил, что компания «Париматч» интересуется прежде всего теми дисциплинами, «которые помогают становится лидерами». Он отметил, что в России «чемпионами» по количеству ставок остаются Dota 2 и Counter Strike.
CEO «Париматча» также отметил сильный рост ставок на киберспорт. По его словам, в последние годы ставить на соревнования по компьютерным играм стали не только геймеры, но и фанаты традиционных видов спорта.
При этом, по заявление Сергеева, информация о том, что киберспортом и ставками на него увлекается лишь неплатёжеспособная молодёжь — устаревший стереотип. «Аудиторию ставок» составляют, в основном, молодые люди от 18 до 28 лет.
Руководитель «Париматча» отметил, что он и сам периодически уделяет свободное время видеоиграм. В основном, серии футбольных симуляторов FIFA.
Напомним, 20 ноября 2019 года ФКС России провела пресс-конференцию, посвящённую предстоящему чемпионату мира по киберспорту. Россию на нём будут представлять команда по Dota 2 и игрок в Tekken 7. Соревнование пройдёт с 11 по 15 декабря 2019 года в Сеуле (Южная Корея).