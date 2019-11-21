Москва, 21 ноября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. 21 ноября в российский прокат выходит комедия Анны Пармас «Давай разведемся». Накануне, 20 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера дебютной ленты режиссера. На ней присутствовали Никита и Татьяна Михалковы, Михаил Пореченков, Владимир Мединский, Зоя Бербер, Илья Щербинин, Борис Дергачев и другие.

Работающие над фильмом «Давай разведемся»

Сюжет картины прост только на первый взгляд: успешный врач Мария за бесконечной чередой дел не сразу замечает, что от нее уходит муж. Однако современная женщина не готова без боя уступить несколько забытого, но любимого мужчину. Тем более красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Однако, как это иногда бывает, новая жизнь открывает неожиданные возможности…

Публике картину представили все главные действующие лица, работавшие над фильмом — режиссер Анна Пармас, Анна Михалкова, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Анна Рыцарева, продюсеры Наталья Дрозд, Сергей Сельянов, Константин Эрнст, генеральный директор кинопрокатной компании «экспонента Фильм» Юлия Муравова.

«Я поняла, что самое трудное в режиссерской профессии не сценарий, не съемки, не монтаж, а самое трудное — это премьеры. Спасибо моему большому другу Авдотье Смирновой за то, что она так долго в меня верила, что я решила соответствовать ее вере» — призналась залу Анна Пармас

Необходимо отметить, что картина уже отмечена рядом наград международных и отечественных фестивалей: призы зрительских симпатий, имени Григория Горина «за лучший сценарий» и за лучший дебют на 30-ом «Кинотавре» в Сочи, лучший фильм конкурса российских дебютов XVI Международного фестиваля «Балтийские Дебюты».