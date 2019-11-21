Минск, 21 ноября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Вопросы защиты государственных секретов обсудил на совещании с «силовиками» 21 ноября Александр Лукашенко. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко на совещании о развитии правительственной связи

Лукашенко напомнил руководителям Совбеза, КГБ, Оперативно-аналитического центра и Службы безопасности президента о «серьёзном» контроле над разработками защищённой связи, в том числе правительственной. Он рассказал об успехах: «У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств».

«Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон — взял, позвонил — весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь», — сообщил белорусский лидер.

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«Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Белоруссии, надежную связь», — рассказал он.

Лукашенко не уточнил, есть ли среди этих глав государств Ангела Меркель. Однако отметил, что в Белоруссии для некоторых из них уже создана такая же правительственная связь за «немалые деньги».

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