Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы историка Олега Соколова, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с ходатайством о пресечении незаконного раскрытия подробностей следственных действий. Об этом адвокат сообщил журналистам 21 ноября.

Елена Молчанова ИА REGNUM Олег Соколов со своим адвокатом Александром Почуевым

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. В содеянном мужчина признался, раскаялся и пошел на сотрудничество со следствием.

Однако во время проведения следственного эксперимента 15 ноября на месте преступления, в его квартире на Мойке, Соколов предпринял попытку самоубийства, которую быстро пресек конвой. Видео, на котором запечатлены действия Соколова, были опубликованы в СМИ и вызвали негодование у защитника обвиняемого Александра Почуева.

«Судя по качеству и ракурсу съемки, это видео с видеорегистратора сотрудника конвоя, капитана полиции. Который и предотвратил суицид. Видео от первого лица. А вот кто слил, тут уж большой вопрос. Может пресс-служба УВД. Сегодня я направил ходатайство на имя председателя СК РФ А. И. Бастрыкина о пересечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий», — заявил Почуев.

Также адвокат отметил, что сотрудники полиции в этой ситуации действовали четко и профессионально, поэтому он высказал им слова благодарности.

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Добавим, накануне стало известно, что продолжать расследование уголовного дела Олега Соколова будут московские следователи из ГСУ СКР. В настоящий момент СК РФ официально данный факт не подтверждает.

Соколов помещен под стражу по 8 января 2020 года и содержится в СИЗО «Кресты» в Колпинском районе Петербурга.