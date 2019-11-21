Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. В Петербурге днем 21 ноября произошло задымление у флагманского гипермаркета торговой сети «Лента» на набережной Обводного канала. Этот магазин полностью сгорел в результате пожара в ноябре 2018 года, был восстановлен за год и вновь открыт 1 ноября 2018 года.

Https://vk.com/spb_today Эвакуация в «Ленте» на Обводном канале (цитата группы «ДТП и ЧП")

«Около многострадальной Ленты у метро «Балтийская» дымится кирпичная постройка. Полиция, пожарные на месте», — сообщили очевидцы в соцсети.

Из здания гипермаркета вывели людей на улицу.

В самой компании подтвердили факт эвакуации, однако подчеркнули, что возгорание произошло в примыкающем к магазину здании.