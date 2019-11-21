Тбилиси, 21 ноября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня в Грузии задействована новая, единая система тарифов для медицинских учреждений. Об этом 21 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

ИА REGNUM Грузия

Система единых тарифов теперь будет действовать во всех медицинских учреждениях, которые включены в программу всеобщего здравоохранения. Цены за услуги устанавливаются министерством здравоохранения Грузии.

Ранее 26 больниц обратились к премьер-министру, спикеру парламента, профильному парламентскому комитету, Народному защитнику и главе Минздрава Екатерине Тикарадзе с просьбой отложить ведение единых тарифов. Однако единые тарифы все же были введены.

Сегодня, 21 ноября, нововведения обсуждалась на слушании парламентского комитета по вопросам здравоохранения. В дискуссии принимали участие представители клиник, сотрудники министерства здравоохранения и бизнес-омбудсмен Грузии.

Руководители клиник выразили недовольство тем, что новые тарифы установлены без предварительных консультаций с медицинскими учреждениями. В Минздраве же заметили, что тарифы пока определены не на все медицинские сервисы тарифы, будут проводиться консультации с частным сектором.

В целом, считают представители администрации больниц, введение единых тарифов на медуслуги приведет к ухудшению качества медицинских услуг и оттоку высококвалифицированных врачей из страны.

В программу государственного медстрахования в Грузии включены дети, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и граждане с низким и средним доходом.