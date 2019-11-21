Калуга, 21 ноября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Новый порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей вступает в силу, согласно приказу Министерства здравоохранения России 22 ноября 2019 года. В первую очередь нововведение затронет тех кому предстоит получать документ на право управлять автомобилем, а также водителей, которым предстоит менять старые водительские прав на новые. В этой связи, медицинские справки не только станут дороже, но кандидатам на получение водительских прав также предстоит сдать ряд медицинских анализов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации главного врача наркологического диспансера Калужской области Игоря Горбачева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Отныне специалистам диспансера предстоит брать анализы на десять наркотиков, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который показывает хроническую алкогольную интоксикацию. Впрочем, этот приказ Минздрава РФ стал столь неожиданным не только для водителей, но и для медиков, что мы не успеем запустить тестирование в полном объеме с начала его официального вступления в силу. Необходимо закупить реактивы, тесты, оборудование. Поэтому до 15 декабря 2019 года в калужском наркодиспансере для водителей при получении справок ничего не изменится. Мы будем делать тесты на три наркотика, как и ранее, а стоимость справки останется прежней — 500 рублей. — сказал Игорь Горбачев. — Однако с 15 декабря, когда мы получим тесты уже на десять наркотиков, стоимость справки возрастет до 950 рублей. Впрочем, наиболее дорогостоящий анализ в этой процедуре — на CDT — маркер хронической интоксикации, его стоимость три тысячи рублей. И вот тогда уже справка водителя будет стоить около четырех тысяч рублей».

Напомним, данным новшеством на получении водительских справок в Минздрав РФ планируют оградить от управления транспортными средствами лиц, склонных к наркомании и алкоголизму.