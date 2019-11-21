Челябинск, 21 ноября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Российский рынок недвижимости меняется на протяжении нескольких лет. Старая концепция все еще находит отклик у покупателей, однако на смену типовым многоэтажным домам уже сегодня приходит малоэтажная застройка. О том, как сегодня развивается рынок девелопмента, меняющемся законодательстве и о том, какими способами можно стать успешным застройщиком, рассказал генеральный директор быстро растущей челябинской компании АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

АПРИ «Флай Плэнинг» Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков

Рынок недвижимости. Социальный запрос. Новые стандарты

— Рынок жилья в регионах России, как правило, представляет собой многоэтажную, часто панельную, застройку, практически не отличающуюся ничем, кроме ярких фасадов, от застройки двадцатилетней давности. При этом на такое жилье есть стабильный спрос. Почему выбор АПРИ «Флай Плэнинг» пал именно на концепцию малоэтажного клубного поселка?

— В первую очередь это связано именно с общей ситуацией в регионе. Челябинский рынок недвижимости действительно представляет собой многоэтажную застройку с дешевым, малогабаритным жильем и стандартными решениями по благоустройству. Чаще всего это микрорайоны в формирующихся районах города, не имеющих необходимой инфраструктуры. Кроме того, все актуальнее становится вопрос экологии среды обитания.

В современных реалиях мы видим потребителя не как человека, которого волнуют только его квадратные метры. Для нас становится важным дать покупателю концептуально новый образ жизни. Мы прекрасно понимаем, что кроме квартиры, очень важны и другие аспекты: холл в подъезде, большие общественные зоны, новые архитектурные и дизайнерские проекты.

Наши решения — это реакция на социальный запрос, который и я, и менеджмент компании считаем важным и правильным.

— Ключевым проектом компании сегодня является клубный поселок «Твоя Привилегия». Строительство жилья комфорт-класса продолжается в Челябинске уже два года. Каковы успехи с этим объектом сегодня?

— На 1 ноября 2019 года в эксплуатацию введено более 60 тыс. кв. м. жилой площади. В следующие два месяца планируется ввести еще 36 тыс. кв. м. жилья. По результатам 2020 года ожидается сдача еще 90 тыс. кв. м.

— Большинство современных коттеджных поселков похожего типа оснащены разнообразной инфраструктурой. Какие социальные и торгово-досуговые объекты планируется создать в «Твоей Привилегии»?

— Уже на стадии проектирования [клубного поселка] мы приняли решение о создании всех необходимых условий для комфортного проживания. Школа для первоклассников была запущена в 2018/19 учебном году, с осени текущего года ее двери открыты и для учеников со 2 по 4 классы. Также с сентября открылся коммерческий детский сад на льготных условиях для жителей поселка.

Кроме того, в мае 2019 года был заложен фундамент физкультурно-досугового центра с бассейном, а в будущем в «Твоей Привилегии» также появится торговый комплекс. В настоящий момент идет процесс проектирования его первой очереди.

Клубный поселок уже оснащен аптекой, продуктовым магазином и кофейней. В нем даже функционирует мини-поликлиника с врачом общей практики, принимающим по полису ОМС.

— Вы говорите, что рынок недвижимости в регионах России типичен и на нем крайне мало предложений, похожих на «Твою Привилегию». Недавно компания объявила о планах за пределами Челябинской области. Какие объекты и в каких регионах планируете возводить?

— Осенью 2019 стартовал новый проект строительства жилья «Парковый-Премиум» — общей площадью около 180 тыс. кв.м. В настоящее время ведутся работы по получения полного комплекта ИРД, разрешение на строительство на часть проекта получено. Сроки реализации проекта — 2020−2022 гг.

Также в 2020—2021 гг. планируется начало реализации проектов по строительству поселков — аналогов реализованного проекта «Твоя Привилегия» в Москве и Екатеринбурге.

— Возвращаясь к разговору о новых принципах создания жилья и новых стандартах строительства, какие еще инновационные технологии применяет сегодня «Флай Плэнинг»?

— В первую очередь, этот вопрос касается экологии. При проектировании клубного поселка большое внимание уделялось именно этому. После обсуждений было принято решение, что при строительстве должны использоваться экологически чистые материалы: керамические блок и кирпич, кроме того, вместо асфальта в «Твоей Привилегии» используется тротуарная плитка, что тоже является более верным, с точки зрения экологии, решением. По всему поселку также расставлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

Говоря об инновациях в общественном пространстве, ориентиром для нас стало создание безбарьерной социальной среды, повышенный уровень безопасности и, при этом, формат поселка хотелось оставить замкнутым.

Сегодня «Твоя Привилегия» — это закрытая для посторонних лиц территория, въезд на которую осуществляется только через специально оборудованные КПП для автомобилей и лобби-ресепшн для жителей. В то же время внутренняя инфраструктура поселка позволяет не выезжать за его территорию и направлена на удовлетворение всех основных потребностей: от автосервиса, до парикмахерской.

Публичность, облигации и IPO

— Первоначально компания имела юридический статус ООО, однако в начале 2019 года, в результате реорганизации, было создано АО АПРИ «Флай Плэнинг». Чем вызвано такое решение?

— Данное решение продиктовано стратегией развития компании. В рамках этой стратегии предполагается трансформация «Флай Плэнинг» в публичную компанию и выход на рынок публичного капитала.

— 14 ноября состоялся уже третий выпуск биржевых облигаций компании, для чего региональному застройщику привлечение инвесторского капитала?

— Выпуск биржевых облигаций позволяет эмитенту подготовиться к трансформации в публичную компанию как изнутри, начав работу по раскрытию информации, перестраивая внутренние бизнес-процессы, готовясь к получению инвестиционного рейтинга и пр., так и снаружи — привлекая инвесторов из широкого рынка и выстраивая работу по взаимодействию с инвесторами.

— Стратегия развитии компании, судя по планам о выходе на рынки других регионов к 2022 г., рассчитана на следующие 3 года. Какая работа, кроме выпуска облигаций, уже была проделана?

— Для получения возможности использования выпусков биржевых облигаций в качестве источника привлечения финансирования для строительства проектов, компания провела большую работу. Были привлечены специалисты и контрагенты с релевантным опытом работы, перестроены многие бизнес-процессы внутри компании, введена система стратегического планирования и внутреннего мониторинга.

Привлечение финансирования с помощью выпуска биржевых облигаций позволило изменить концепцию строительства. В настоящее АО АПРИ «Флай Плэнинг» продает только готовое жилье, и ни на каком этапе стройки не пользуется деньгами покупателей. Только собственными средствами, банковским финансированием по системе эскроу-счетов и средствами от размещения биржевых облигаций.

— Какие дальнейшие перспективы есть у «Флай Плэнинг» в части заимствования иIPO?

— Компания планирует дальнейший выпуск биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций в 2020 г. — 1,5 млрд руб., и в 2021 г. — 2,6 млрд руб.

В 2021 году планируется выход на рынок публичного капитала с целью привлечения ресурсов для быстрого наращивания в регионах присутствия посредством организации первичного публичного предложения акций компании (IPO) широкому кругу инвесторов с последующим началом торгов на фондовой бирже.

По мимо этого, АО АПРИ «Флай Плэнинг» проводит работу в направлении Invest Relations — взаимодействию с инвесторами, с целью максимизации открытости и доступности информации о планах, деятельности и финансовом положении компании.

Регулярно проводятся встречи с инвесторами, вся необходимая информация размещается в открытых источниках — на официальном сайте и на сайте центра по раскрытию корпоративной информации «Интерфакс».

Стратегия развития: мониторинг, усиление, диверсификация активов

— В последнее время законодательная база, касающаяся строительства, сильно изменилась. Новое, проектное финансирование, программы льготного ипотечного кредитования. Как все это сказывается на деятельности компании?

— Мы регулярно мониторим законодательные инициативы в сфере жилищного строительства. Оперативное реагирование на возможные и реализованные новации позволяет компании заблаговременно предпринять необходимые меры для снижения правовых и иных рисков. В преддверии вступления в силу изменений в Федеральный закон 214-ФЗ, мы заранее изменили формат строительства и, до вступления в силу законодательных ограничений, отказалась от привлечения средств участников долевого строительства, а также еще в 2018 году заключили договоры на банковское проектное финансирование по системе эскроу-счетов. В настоящее время в качестве источников привлечения финансирования для строительства проектов АО АПРИ «Флай Плэнинг» использует банковское проектное финансирование по эскроу-счетам и выпуски биржевых облигаций.

Более того, мы планируем включить объекты АО АПРИ «Флай Плэнинг» в льготную ипотечную программу Сбербанка России, в рамках которой ставки по ипотеке для клиентов — покупателей квартир в клубном поселке «Твоя Привилегия» будут составлять 3,6% на весь срок кредита и 1% на период строительства.

— При бурном развитии компании часто важным становится привлечение новых профессиональных кадров, тем более, когда речь идет о расширении масштабов и выходе на новые региональные рынки. Какой кадровой политики придерживаться «Флай Плэнинг» и как сегодня вы в целом оцениваете рынок труда в строительной отрасли?

— Естественно, с ростом числа проектов перед руководством компании встал вопрос об усилении и расширении рабочего состава. В настоящий момент команда АПРИ «Флай Плэнинг» пополнилась высококлассными специалистами. Причем особо важным я считаю, что все ведущие сотрудники — уроженцы Челябинска. Это, в том числе, говорит о развитии региона и его потенциале в плане экономического роста.

В целом рынок труда в строительной отрасли значительно обновился в последние несколько лет, однако это не говорит о том, что новые кадры смогут полностью вытеснить специалистов, работающих на протяжении нескольких десятков лет. На наш взгляд, ключевым остается сохранение баланса между инновационными идеями и подходами и опытом, которым делятся матерые строители.

— Некоторые девелоперы сегодня являются не просто застройщиком, но и владельцем целой системы диверсифицированных активов, создавая свой собственный бренд социально-досуговой инфраструктуры. Ведется ли в этом направлении работа в АО АПРИ «Флай Плэнинг»?

— Да, конечно. Помимо строительства жилья, АО АПРИ «Флай Плэнинг» реализует на территории «Твоей Привилегии» сопутствующую инфраструктуру, которая представляет собой самостоятельные коммерческие проекты, способные генерировать прибыль. В их число входят: сеть фитнес центров, инновационная школа, сеть частных детских садов, водноспортивный комплекс.

По мере развития поселка их стоимость, по нашим прогнозам, должна существенно увеличиться. В последствие АО АПРИ «Флай Плэнинг» планирует продать эти объекты, как не профильные, либо эксплуатировать самостоятельно.