Ярославль, 21 ноября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославской области в Ростове Великом на Соборной площади высадили цветы одновременно с первыми морозами (до минус 10 градусов). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Любовь Мельник Благоустройство в Ростове Великом

Высадка прошла в рамках благоустройства площади. Проект благоустройства стал победителем конкурса Минстроя в 2018 году. Первоначально предполагалось, что работы завершатся 1 октября.

В числе растений высажена гейхера — травянистое многолетнее растение, сажать которое необходимо весной, в марте-апреле. Очевидно, что озеленение площади предусмотрено контрактом, сумма которого составляет более 40 млн рублей. Но жители города сомневаются в эффективности трат, по крайней мере, в части растений.