Москва, 21 ноября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В компании «Российские железные дороги» вновь заявили, что угрозы похищения персональных данных при взломе мультимедийной системы поезда «Сапсан» не существует, а критических уязвимостей в системе не обнаружено.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

Таковы результаты проверки, проведенной после сообщений о взломе системы в «Сапсане» одним из пассажиров, который утверждал, что получил доступ к данным о пассажирах поезда за все рейсы.

«Почему удалось взломать? Наверное, потому, что злоумышленник. Там уязвимостей, которые бы влияли на утечку каких-то критических данных, нет», — приводит ТАСС слова директора РЖД по информационным технологиям Евгения Чаркина. Он добавил, что никакие персональные данные в системе «Сапсанов» не хранятся.

Напомним, 18 ноября один из интернет-пользователей заявил, что по дороге в Москву взломал Wi-Fi «Сапсана», причём «всего за 20 минут». Как он утверждает, в его руках оказались персональные данные пассажиров. Пользователь призвал РЖД обратить внимание на эту проблему.