Москва, 21 ноября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Сборная России отправится на чемпионат мира по киберспорту 2019 (IESF WC 2019) в Сеул (Южная Корея). Состав команды огласила Федерация компьютерного спорта России 20 ноября.

ФКС России Дмитрий «DM» Дорохин и Арслан «xannii» Шаджанов

На чемпионат мира поедут спортсмены из двух киберспортивных дисциплин: Dota 2 и Tekken 7. Первую представляет команда New_School! в составе: Ярослав «Miposhka» Найдёнов (капитан), Арслан «xannii» Шаджанов, Александр «Nix» Левин, Дмитрий «DM» Дорохин и Альберт «yume» Гараев. Вторую — Михаил «Morton» Кватер.

Официальным спонсором команды на предстоящем чемпионате стала букмекерская контора Parimatch. Соревнования пройдут с 11 по 15 декабря 2019 года. На IESF WC 2019 также пройдут матчи по дисциплине Pro Evolution Soccer 2020, однако члены сборной России в них участвовать не будут.

Напомним, свой первый чемпионат международная федерация киберспорта (IESF) провела в 2009 году, с тех пор он стал ежегодным. В соревновании участвуют федерации различных стран мира. Лучшего результата на чемпионате сборная России добилась в 2017 году — ей удалось занять третье место в общем зачёте.