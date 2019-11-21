Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал преобразить парк «Дружба», расположенный в Северном микрорайоне областного центра. Вопрос поднял донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM Ростовский парк «Дружба»

«Качество парка — это совсем не для города Ростова. Он имеет прекрасную территорию, хорошую береговую зону, удобный подъезд для транспорта. Но там разрушены дорожки, некачественные ступеньки. Я, правда, подъехал туда «инкогнито», прогулялся и пообщался с людьми. Что мы там предполагаем делать?» — цитирует главу региона «Блокнот Ростов».

По словам ростовского сити-менеджера, средства на преображение парка заложены в бюджете на 2020 год. Помимо этого, зона отдыха будет выставлена на рейтинговое голосование, чтобы провести глобальную реконструкцию объекта.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донской губернатор отчитал городские власти за отсутствие комфортных парков культуры и отдыха. При этом зонами отдыха жители Ростова-на-Дону обеспечены менее, чем на четверть.