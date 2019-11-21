Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. «Война замков» продолжается: оппозиция пообещала устраивать пикеты перед зданием правительства каждый четверг, а на 25 ноября в Грузии запланирована масштабная протестная акция.

По словам члена партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава , каждый четверг перед администрацией правительства они будут устраивать подобный протест и устраивать «день замка».

Одиннадцать участников митинга, прошедшего 18 ноября, признаны виновными в неподчинении сотрудникам правопорядка и хулиганстве решением суда города Тбилиси. Десять человек, представших перед судом, получили наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 13 суток. Ещё один подсудимый был приговорен к штрафу на тысячу лари. Обвиняемые встретили громкими протестами результаты рассмотрения дела.

Акция, которую оппозиция проводит на этот раз на параллельной проспекту Руставели территории, является продолжением тех митингов, которые начались в Тбилиси из-за непринятия парламентом очередных поправок в конституцию.

Лидеры и активисты оппозиционных партий Грузии, которые с утра собрались у здания администрации правительства Грузии, пытаются навесить замок на ворота сооружения.

Угулава утверждает, что задача его и других митингующих — сделать так, чтобы эта ситуация правительству надоела и чтобы в результате этих действий оно сделало реальные шаги.

По его словам, попытки активистов оппозиции навесить замок на ворота администрации не были нацелены на срыв сегодняшнего заседания правительства Грузии.

Оппозиция будет преследовать правительство Грузии везде и всюду и, вероятно, ему даже в туалет придется ходить в сопровождении полиции. Об этом на акции протеста у здания администрации правительства Грузии заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава .

13:37

Министр юстиции, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила сегодня на заседании правительства, что Грузия нуждается в смешанной избирательной системе, в которой есть и мажоритарные депутаты, и депутаты, выбранные по партийным спискам.

Цулукиани выразила удовлетворение тем, что 14 ноября парламент не принял поправки в конституцию, которые предусматривают переход на исключительно пропорциональную систему. Между тем именно обещание правительства перейти на такую систему, а затем провал этой инициативы в парламенте вызвал возмущение оппозиции, которая с 14 ноября не прекращает акции протеста.

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На пресс-конференции после заседания правительства министр юстиции назвала оппозицию «банкротом», которая «начала с роз и закончила замками».

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14:17 У здания Тбилисского городского суда прошла шумная акция протеста. Небольшая группа активистов попыталась закрыть входную дверь в здание на замок, однако полиция воспрепятствовала их планам. Произошло несколько стычек с полицией. Об этом: Оппозиция пытается закрыть здание суда Тбилиси

14:19 В администрации президента не стали комментировать заявления российских авиакомпаний о понесённых из-за запрета на авиасообщение с Грузией убытках. С этим вопросом пресс-секретарь российского лидера посоветовал журналистам обратиться в Министерство транспорта РФ. «Кремль разделяет обеспокоенность за безопасность наших граждан, а все остальные вопросы — к нашему транспортному ведомству», — сказал официальный представитель Кремля. Подробности в материале: В Кремле ответили на сообщения об убытках из-за запрета на полёты в Грузию

14:36 Кремль [Дарья Антонова © ИА REGNUM]