Протесты в Грузии: оппозиция готовится к новым акциям — все новости
По словам члена партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, каждый четверг перед администрацией правительства они будут устраивать подобный протест и устраивать «день замка».
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Одиннадцать участников митинга, прошедшего 18 ноября, признаны виновными в неподчинении сотрудникам правопорядка и хулиганстве решением суда города Тбилиси. Десять человек, представших перед судом, получили наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 13 суток. Ещё один подсудимый был приговорен к штрафу на тысячу лари. Обвиняемые встретили громкими протестами результаты рассмотрения дела.
Подробности: В Тбилиси суд вынес приговор одиннадцати участникам акции протеста
Лидеры и активисты оппозиционных партий Грузии, которые с утра собрались у здания администрации правительства Грузии, пытаются навесить замок на ворота сооружения.
Акция, которую оппозиция проводит на этот раз на параллельной проспекту Руставели территории, является продолжением тех митингов, которые начались в Тбилиси из-за непринятия парламентом очередных поправок в конституцию.
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Оппозиция будет преследовать правительство Грузии везде и всюду и, вероятно, ему даже в туалет придется ходить в сопровождении полиции. Об этом на акции протеста у здания администрации правительства Грузии заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.
По его словам, попытки активистов оппозиции навесить замок на ворота администрации не были нацелены на срыв сегодняшнего заседания правительства Грузии.
Угулава утверждает, что задача его и других митингующих — сделать так, чтобы эта ситуация правительству надоела и чтобы в результате этих действий оно сделало реальные шаги.
Читайте подробнее: Грузия: оппозиция грозится преследовать правительство всюду, даже в туалете
[ Гиги Угулава [europeangeorgia.ge]
Министр юстиции, вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила сегодня на заседании правительства, что Грузия нуждается в смешанной избирательной системе, в которой есть и мажоритарные депутаты, и депутаты, выбранные по партийным спискам.
Цулукиани выразила удовлетворение тем, что 14 ноября парламент не принял поправки в конституцию, которые предусматривают переход на исключительно пропорциональную систему. Между тем именно обещание правительства перейти на такую систему, а затем провал этой инициативы в парламенте вызвал возмущение оппозиции, которая с 14 ноября не прекращает акции протеста.
На пресс-конференции после заседания правительства министр юстиции назвала оппозицию «банкротом», которая «начала с роз и закончила замками».
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У здания Тбилисского городского суда прошла шумная акция протеста. Небольшая группа активистов попыталась закрыть входную дверь в здание на замок, однако полиция воспрепятствовала их планам. Произошло несколько стычек с полицией.
В администрации президента не стали комментировать заявления российских авиакомпаний о понесённых из-за запрета на авиасообщение с Грузией убытках. С этим вопросом пресс-секретарь российского лидера посоветовал журналистам обратиться в Министерство транспорта РФ.
«Кремль разделяет обеспокоенность за безопасность наших граждан, а все остальные вопросы — к нашему транспортному ведомству», — сказал официальный представитель Кремля.
Подробности в материале: В Кремле ответили на сообщения об убытках из-за запрета на полёты в Грузию
Правительство Грузии своей главной задачей ставит обеспечение развития экономики и создание рабочих мест, поэтому будет пресекать все попытки дестабилизации, которые тормозят осуществление этой задачи. Заявление такого содержания сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в ответ на проходящие в столице уже несколько дней акции протеста оппозиции. И нынешнее заседание правительства Грузии проходило на фоне митинга, участники которого пытались навесить замок на ворота администрации правительства.
Об этом: Правительство Грузии обещает оппозиции соответствующий ответ
Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сегодня встречается с послами стран Евросоюза. Встреча проходит в офисе партии. Главной темой встречи, предположительно, станут текущие события в стране.
Одновременно представители молодежного крыла Лейбористской партии и «Европейской Грузии» принесли мусорные баки и замки к резиденции Бидзины Иванишвили в Тбилиси. Протестующие хотели повесить замок на ворота бизнес-центра, однако патрульная полиция не позволила им это сделать, произошла небольшая стычка.
После этого активисты символически выбросили в мусорные баки разорванные фотографии членов правительства и закрыли их на замки.
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К так называемому бизнес-центру, точнее жилому дому грузинского олигарха Бидзины Иванишвили на вершине горы Мтацминда над Тбилиси принесли мусорную урну. Эту символическую акцию протеста устроили активисты молодежного движения «Габедес», что в переводе с грузинского означает «Посмели». Они направились сюда по призыву лидеров оппозиционных партий, которые со своими сторонниками пытались в это время навесить замки на входы в администрацию правительства Грузии.
Мобилизованная у бизнес-центра Иванишвили полиция не позволила молодым активистам внести урну на территорию дома олигарха и оттеснила их назад. Начальник департамента патрульной полиции заявляет, что граждане Грузии имеют право на проведение акций в любом месте, но при этом не должны нарушать закон.
Подробности в материале: К дому Иванишвили в Тбилиси принесли мусорную урну
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Участниками акции в Тбилиси 21 ноября стали порядка 20 человек. Они кричали и обвиняли полицию и власти в целом в нарушении их прав, сообщает «Грузия Онлайн».
Члены движения «Измени» проводят акцию протеста возле офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая грузия». Во время акции полиция Грузии трех демонстрантов. Полиция не давала участникам акции возможности передвигаться, произошли стычки митингующих с правоохранителями.
По завлению участников акции, они придут всюду, где будет Бидзина Иванишвили и создадут дискомфорт.
Во время акции митингующие кричали: «рабы», «измени».
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Судебные процессы над задержанными при разгоне акции протеста в Тбилиси 18 ноября активистами оппозиции прошли с грубым нарушением закона, заявили на пресс-конференции 21 ноября представители грузинских неправительственных организаций.
По их информации, из 37 задержанных в тот день лиц суд пока рассмотрел дела лишь 12 активистов и 10 из них вынес в виде меры пресечения заключение под стражу.
Подробности в материале: Грузия: процессы над задержанными 18 ноября прошли с нарушениями
На акции протеста у офиса «Грузинской мечты — Демократической Грузии» задержан еще один член движения «Измени» Тите Геденидзе. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Члены движения заявили, что сотрудники патрульной полиции незаконно пресекли свободу Геденидзе.
Таким образом, на данный момент на акции у центрального офиса «Грузинской мечты» задержаны всего четыре члена движения «Измени».
Подробности в материале: В Тбилиси новые задержания участников акций протеста
Движение «Лело», учредителями которого стали банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, устроило акцию-перформанс у здания Тбилисского городского суда, где выразили протест против судебного процесса над задержанными при разгоне митинга 18 ноября активистами оппозиции.
Члены движения «Лело», символом которого его учредители выбрали желтый цвет, пришли на акцию с желтыми шарфами, которыми одни обмотали шею, другие же связали себе руки.
Подробности в материале: Движение банкиров устроило представление с желтыми шарфами у суда в Тбилиси
Параллельно встрече председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили с зарубежными дипломатами, которая проходила 21 ноября в центральном офисе правящей партии на площади Ираклия Второго, в Тбилиси, у офиса партии собрались так называемые гражданские активисты, которые представились членами движения под названием «Изменили».
Вооруженные традиционными для таких акций свистками и сигнальными устройствами, они требовали встречи с послами стран — членов ЕС и намеревались попросить их повлиять на Иванишвили, чтобы тот назначил внеочередные парламентские выборы.
Подробности в материале: На акции у офиса «Грузинской мечты» потребовали внеочередных выборов