Чебоксары, 21 ноября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах произошла очередная авария с участием пассажирского транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии, автобус врезался в фургон, в результате в больницу госпитализирован один человек.

21.мвд.рф Авария на остановке в Чебоксарах

Авария произошла в Чебоксарах сегодня, 21 ноября, около 10 часов возле остановки общественного транспорта «Сквер М. Горького». По данным полиции, водитель автобуса маршрута № 15 маршрута, отъезжая с остановки, столкнулся с грузовым фургоном. Причиной ДТП, по предварительной информации правоохранителей, стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса.

В момент происшествия в салоне маршрутки, со слов водителя, находилось порядка 8−10 человек, которые разъехались, не дожидаясь оформления происшествия. Известно, что от удара при столкновении одна из пассажирок упала и ушиблась, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила женщину в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии выясняются. Оба водителя были освидетельствованы, состояние опьянения не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ДТП в Чебоксарах произошло с участием троллейбуса. 16 октября в 14:38 он врезался в опору линии электропередачи, в результате травмы средней и лёгкой степени тяжести получил 31 человек, в том числе десять 10 несовершеннолетних. Тяжёлых пострадавших нет. Всего в момент аварии в салоне троллейбуса находились около 50 пассажиров.

По предварительным данным правоохранителей, водитель не справился с управлением троллейбуса.

Подробнее: Названа предварительная причина ДТП с троллейбусом в Чебоксарах