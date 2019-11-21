Слабый мороз придет в Петербург 22 ноября, но продержится недолго
Санкт-Петербург, 21 ноября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Легкий мороз придет в Петербург ранним утром пятницы, 22 ноября, и останется в городе на Неве на пять дней. Снег появится вместе с оттепелью лишь в конце ноября. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Несмотря на вторую половину ноября, прихода настоящей зимы в ближайшее время петербуржцам ждать не приходится. По прогнозу, около 4−5 часов утра пятницы, 22 ноября, температура воздуха в Санкт-Петербурге постепенно опустится ниже 0 градусов.
«Слабо морозной и тихой погода продержится до вторника, 26 ноября», — отметил Михаил Леус.
В течение ближайших пяти дней в городе будет преимущественно облачно и без осадков. По ночам температура воздуха будет опускаться до — 4 …-7, а днем будет −1…−4 градуса.
«В среду пройдет небольшой снег, в четверг осадки и слабая оттепель, в пятницу небольшой мокрый снег с дождем и +1…+3», — отметил собеседник агентства.