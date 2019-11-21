Тбилиси, 21 ноября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель прокомментировал журналистам провал конституционных изменений в парламенте Грузии и последовавшие после протесты оппозиции. Харцель подчеркнул, что результаты голосования в парламенте были удручающими и это способствовало поляризации в Грузии. Об этом 21 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Карл Харцель

Посол ЕС указал на необходимость попыток правительства укрепить доверие населения.

«Мне было грустно видеть результат голосования на прошлой неделе, который был не только против пропорциональной системы, но и фактически способствовал поляризации в Грузии. Мы продолжаем поддерживать необходимость усилий по восстановлению доверия, чтобы улучшить ситуацию, начав надежный диалог», — сказал Карл Харцель.

Как сообщалоИА REGNUM, протестные акции в Тбилиси начались 14 ноября. Они последовали за отказом парламента поддержать проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной избирательной системе.