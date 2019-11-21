Ханты-Мансийск, 21 ноября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Югре выяснили причину окраса ручья в Ханты-Мансийске в оранжевый цвет. Признаков слива технических жидкостей в лесной массив и ручей от близлежащих гаражных кооперативов и станций техобслуживания не обнаружено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Природнадзора ХМАО.

Пресс-служба Природнадзора ХМАО Оранжевый ручей в Ханты-Мансийске

После сигнала защитников природы, специалисты Природнадзора выехали на место, где был замечен оранжевый ручей — ул. Рябиновая и ул. Посадская столицы Югры.

После проведённых анализов установлено, что причиной появления ярко-оранжевого цвета на дне ручья является высокое содержание растворённых металлов в воде и её минерализация, что характерно для ручьев, истекающих из Самаровского холма.

Как отмечают специалисты, в целом на территории природного парка «Самаровский чугас» протекают ручьи с повышенным содержанием железа, которое колеблется в пределах 0,52 мг/дмЗ до 4,60 мг/дмЗ при норме 0,3 мг/дмЗ.