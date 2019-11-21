В ярославском «ПАТП-1» опровергли информацию о массовых сокращениях
Ярославль, 21 ноября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В ярославском «ПАТП-1» не увольняли 500 работников в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля со ссылкой на руководство предприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проведенной оптимизации депутатам муниципалитета рассказал 19 ноября на заседании комиссии по экономике директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов. Напомним, Завьялов был назначен на этот пост в середине октября. До этого он работал в «ПАТП-1» заместителем директора. Оба предприятия принадлежит городским властям. Отметим, что сейчас Завьялов совмещает эту должность с должносьтю замдиректора «ПАТП-1».
Депутат Евгения Овод спросила у Завьялова, стоит ли ожидать сокращения работников «Яргорэлектротранса» в связи с переносом троллейбусного депо из центра города. На что Завьялов привел пример «ПАТП-1», где «новая команда» сократила число работников с 1200 до 700 человек. Аудиозапись выступления имеется в редакции ИА REGNUM.
«В «ПАТП» когда мы пришли год назад было 1200 человек. Сейчас 700. Предприятие минимизировалось и отлично работает», — сказал депутатам Сергей Завьялов.
Судя по всему, замдиректора «ПАТП-1» и директор «Яргорэлектротранса» ввел депутатов в заблуждение.
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Получается, что в «ПАТП-1» не сокращали 500 работников, а взяли дополнительно 50. Эта информация выглядит более достоверной, с учетом того, что предприятие купило новые автобусы и занялось изготовлением остановочных комплексов.
После того, как это стало известно, депутат Евгения Овод усомнилось в компетентности нового руководителя «Яргорэлектротранса».
Отметим, что лова Сергея Завьялова вызвали сомнения и у председателя муниципалитета Артура Ефремова. В частности, он усомнился, может ли тяговая подстанция находится в «ужасном состоянии» и не быть закрыта Ростехнадзором.