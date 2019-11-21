Чебоксары, 21 ноября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по делу о гибели водителя фуры, который провалился в бомбоубежище при строительстве кадетского корпуса в Чебоксарах. Перед судом предстали бывший генеральный директор и прораб строительной организации, которые получили условные сроки, сообщил ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР.

Chuvashia.sledcom.ru Машина провалилась в бомбоубежище

49-летний рабочий погиб утром 7 июля 2018 года во время выгрузки грунта из автомобиля КамАЗ, провалившись с машиной под грунт. Правоохранители установили, что причиной стало разрушение плит перекрытий бомбоубежища.

В ходе разбирательств было установлено, что в нарушение требований проектной документации «в целях сокращения финансовых и трудовых затрат» директором фирмы-подрядчика было принято решение не демонтировать плиты перекрытия бомбоубежища, а демонтировать только входы и выполнить ряд других мероприятий, которые не обеспечили бы безопасное выполнение последующих строительных работ.

«В июне 2018 года, зная об отсутствии проекта производства работ, который бы содержал конкретные решения по технике безопасности и охране труда, он дал прорабу незаконные указания о выравнивании территории проектируемого стадиона. В свою очередь, прораб с грубым нарушением требований техники безопасности приступил к выполнению указаний», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Им соответственно назначено наказание в виде 2,5 и 1,5 лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее малолетний ребёнок получил травму лица в кадетском парке. При проверке выяснилось, что один из детских комплексов представлял опасность для детей: в частности, лестница была закреплена ненадлежащим образом, а также имела оголенные острые металлические конструкции. Прокуратура Чувашии завела административное дело в отношении директора организации «Зелёный город».

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