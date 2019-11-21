В Чувашии нашли виновных в гибели строителя, провалившегося в бомбоубежище
Чебоксары, 21 ноября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по делу о гибели водителя фуры, который провалился в бомбоубежище при строительстве кадетского корпуса в Чебоксарах. Перед судом предстали бывший генеральный директор и прораб строительной организации, которые получили условные сроки, сообщил ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР.
49-летний рабочий погиб утром 7 июля 2018 года во время выгрузки грунта из автомобиля КамАЗ, провалившись с машиной под грунт. Правоохранители установили, что причиной стало разрушение плит перекрытий бомбоубежища.
В ходе разбирательств было установлено, что в нарушение требований проектной документации «в целях сокращения финансовых и трудовых затрат» директором фирмы-подрядчика было принято решение не демонтировать плиты перекрытия бомбоубежища, а демонтировать только входы и выполнить ряд других мероприятий, которые не обеспечили бы безопасное выполнение последующих строительных работ.
Суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Им соответственно назначено наказание в виде 2,5 и 1,5 лет лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее малолетний ребёнок получил травму лица в кадетском парке. При проверке выяснилось, что один из детских комплексов представлял опасность для детей: в частности, лестница была закреплена ненадлежащим образом, а также имела оголенные острые металлические конструкции. Прокуратура Чувашии завела административное дело в отношении директора организации «Зелёный город».
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