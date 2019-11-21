Омск, 21 ноября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В омских пабликах в соцсетях 20 ноября появились фотографии омлета, который подали в столовой ученикам школы №15. Пользователи обратили внимание на то, что омлет оказался синим.

Скриншот со страницы паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Синий омлет

Меньше чем за сутки фотография, опубликованная в паблике «Омск Live», собрала порядка 25 тысяч просмотров, сотни «лайков» и более 100 комментариев.

Как сообщили ИА REGNUM 21 ноября в мэрии Омска, по данному факту организовали внеплановую проверку специалисты департамента образования городской администрации.

Выяснилось, что сотрудники пищеблока использовали для приготовления блюда противень, не предназначенный для приготовления омлета. В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов.

В департаменте утверждают, что внешний вид омлета не повлиял на его консистенцию и вкусовые качества. Однако блюдо сняли с реализации, а родителям учеников принесли извинения за несостоявшийся завтрак.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки Роспотребнадзора показали, что в России не во всех учебных и дошкольных учреждениях питание детей организовано в соответствии с требованиями.

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