Ярославль, 21 ноября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Ярославское УФАС проверит обоснованность подорожания справок от психиатра-нарколога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Очередь в наркобольницу в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября цена справки вырастет в 14 раз — с 350 до 4800 рублей. Уже несколько дней в наркологическую больницу стоят очереди, в том числе ночью.

«В настоящее время поступила одна жалоба на действия наркологической больницы. Эта организация занимает доминирующее положение на рынке в Ярославле. Сейчас заведено дело по факту установления монопольно высокой цены. В данный момент анализируется калькуляция стоимости справок. Решение по этому делу еще не принято», — сообщили в ярославском УФАС.