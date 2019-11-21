Воронеж, 21 ноября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Экологическая реабилитация рек Воронеж и Икорец будет проведена в рамках национального проекта «Экология» в Воронежской области. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи губернатора Александра Гусева и заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева в Москве 20 ноября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Темой встречи стал ход реализации нацпроектов в регионе.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча главы Воронежской области Александра Гусева и вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева

Как отмечалось, в рамках нацпроекта «Экология» с 2020 года в регионе начнутся работы по экологической реабилитации русла реки Икорец. Протяжённость реки составляет 21 километр, она протекает по территории Бобровского и Лискинского районов. На 2021 год запланированы работы по экологической реабилитации реки Воронеж на участке протяженностью 54 км, а также ликвидация несанкционированных свалок.

Ещё одной темой стала готовность Воронежской области к работе в условиях новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Воронежская область активно входит в реформу с 2020 года. Нам предстоит около 60% всех отходов подвергнуть обработке, и в будущем году мы переходим на новую систему обращения с отходами. Будем внедрять раздельный сбор мусора», — рассказал губернатор.

Глава региона сообщил вице-премьеру о ситуации в сельском хозяйстве: сегодня аграрии завершают уборку урожая, собрано более 5 млн тонн зерновых, 6,5 млн тонн свеклы, 1,2 млн тонн подсолнечника, 1,2 млн тонн кукурузы. Алексей Гордеев отметил, что по итогам 2019 года регион заслуженно оказался в пятерке лидеров по производству основных продуктов питания. Также глава региона рассказал о перспективах работы по развитию органического производства сельхозпродукции — на данный момент уже утверждено постановление, регулирующее порядок возмещения затрат на сертификацию органического производства (100% от затрат) и на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве (50% от затрат). В перспективе в регионе намерены развивать производство органической продукции на экспорт.

Есть успехи и в животноводстве: производство молока крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило более 864 тыс. тонн (на 75,8 тыс. тонн больше, чем годом ранее), производство мяса во всех категориях хозяйств составило более 444 тыс. тонн, превысив показатели 2018 года на 26,8 тыс. тонн.

Глава региона рассказал о работе над бюджетом региона на 2020 год — более 60% всего объема расходов запланировано на социально значимые отрасли. Общий объем доходов областного бюджета на следующий год с учетом известных федеральных средств запланирован в сумме 110 млрд 670 млн рублей.