Калуга, 21 ноября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. С начала 2019 года, по информации министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева, различными формами отдыха было охвачено 92 тыс. 458 детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 28 тыс. 709 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев

На организацию оздоровительной кампании детей и подростков в 2019 году было выделено 176,5 млн рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Традиционно внимание уделялось детям-сиротам, детям из приёмных и опекунских семей и детям в трудной жизненной ситуации.

Во всероссийских и международных центрах отдохнули 263 ребенка из Калужской области (в 2018 году — 230 детей), в том числе в «Артеке» — 174 человека, «Орлёнке» — 40 и в «Смене» — 49 человек. По путевкам для проживающих в муниципальных районах Калужской области, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошли лечение 290 детей (в 2018 — 257). В рамках детской оздоровительной кампании 2019 года с использованием регулярных рейсов из аэропорта «Калуга» были организованы познавательные туристические поездки боле 700 юных калужан в Санкт-Петербург, Калининград и Екатеринбург. В ходе оздоровительной кампании 2019 года чрезвычайных происшествий, массовых заболеваний детей не зафиксировано.