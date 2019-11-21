Два крупных пожара на рынках произошло в южных регионах России утром 21 ноября. В посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области загорелся рынок «Атлант» — огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров, возгоранию присвоен второй ранг сложности. В Волгограде также утром загорелся павильон на рынке «Олимпия».

ИА REGNUM следит за ходом развития событий.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM
09:36

Крупный пожар произошёл на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области — утром 21 ноября загорелся двухэтажный торговый павильон.

Об этом: Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар

09:38

Около 09:00 21 ноября пожар произошёл на рынке «Олимпия» в Волгограде — здесь также загорелся торговый павильон. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте работают 11 пожарных расчётов.

Об этом: В Волгограде горит рынок «Олимпия»

09:39

Площадь возгорания на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

Подробнее: Известна площадь пожара на рынке под Ростовом-на-Дону

09:40

Пожар на рынке «Атлант» в Ростовской области. 61.mchs.gov.ru

09:41

Волгоградский рынок «Олимпия» уже появлялся в сводках МЧС — в феврале 2016 года здесь также загорелся павильон. Обошлось без пострадавших.

09:43

Пожарный. 34.mchs.gov.ru

09:48

МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону.

Подробности: К месту пожара на ростовском рынке стягивают дополнительные силы и средства

09:49

Пожар, вспыхнувший на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону, локализован.

09:50

По уточнённым данным, площадь пожара на ростовском рынке составила 600 квадратных метров.

09:52

В результате пожара на рынке «Атлант» (посёлок Янтарный Аксайского района Ростовской области) никто не пострадал.

10:08

Пожар на рынке «Атлант». © Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

10:13

Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул крупный пожар, насчитывает 3,5 тыс. магазинов. Для удобства покупателей и работников на территории центра торговли действует внутренний маршрут.

10:22

Ростовский рынок «Атлант» поделён на зоны: «Атлант-Сити», хозяйственный сектор, сектор «Треугольник», сектор «Эксрим», сектор «Изумруд» и сектор «Янтарь».

Читайте также: Ростовский рынок «Атлант» насчитывает 3,5 тыс. магазинов

10:28

Пожар на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда классифицировали по рангу №2. К тушению привлечено 45 человек и 16 единиц техники.

Об этом: Пожару на рынке в Волгограде присвоили вторую степень

10:29

Пожар на рынке в Волгограде в 10:07 полностью ликвидирован.

10:55

Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул пожар, уже попадал в сводки новостей в октябре 2017 года. Тогда пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.

Читайте также: Ростовский рынок «Атлант» чуть не сгорел в 2017 году

10:55

Рынок «Олимпия». Цитата из видео «Сильный пожар полностью потушили на рынке «Олимпия» в Волгограде» пользователя Raznoe Vo;gograd. youtube.com

10:58

Пожар на рынке «Атлант в 2017 году. 61.mchs.ru

11:10

Открытое горение на ростовском рынке «Атлант» ликвидировано. Ликвидация объявлена в 11:02 мск, спустя почти три часа с момента возгорания.

Читайте подробнее: Открытый огонь на ростовском рынке «Атлант» локализован — жертв нет

11:51

Пострадавших в результате пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону нет.

12:01

Пожарные на рынке «Олимпия». 34.mchs.gov.ru

12:08

Главное управление МЧС России по Ростовской области опубликовало фотоснимки с места крупного пожара на рынке «Атлант».

Читайте подробнее: МЧС опубликовало видео и фото с места крупного пожара на ростовском рынке

12:48

Специалисты установят причины пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону. Один из торговых павильонов загорелся утром 21 ноября.

13:06

Павильон «Рыбалка центр» на ростовском рынке «Атлант» выгорел полностью.

13:26

Полная ликвидация пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону пока не объявлена.

13:55

Ростовские пожарные проливают конструкции сгоревшего торгового павильона на территории рынка «Атлант» в посёлке Янтарном Аксайского района.

14:28

Рынок «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области был открыт в 2009 году. За последние десять лет здесь появились целые кварталы современных торговых павильонов. Рынок поделен на семь тематических секторов.

14:49

Площадь пожара, который произошёл на ростовском рынке «Атлант» в октябре 2017 года, составила почти 1 тыс. квадратных метров.

15:15

Спасатели работают на месте пожара, который вспыхнул на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области.

15:51

По последним данным, площадь пожара на ростовском рынке «Атлант» составила 600 квадратных метров. Полностью выгорел один из торговых павильонов.

16:25

mchs.gov.ru»>В поселке Янтарный на рынке «Атлант» пожар. 21.11.2019. mchs.gov.ru

16:29

Специалистам предстоит подсчитать сумму ущерба, нанесённого работникам ростовского рынка «Атлант». В результате пожара один из торговых павильонов выгорел полностью.

17:01

Из-за сильного ветра огонь, вспыхнувший в одном из торговых павильонов на ростовском рынке «Атлант», мог распространиться на соседние магазины.

17:26

Площадь пожара, вспыхнувшего утром 21 ноября на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района, могла быть в разы больше. Ростовским огнеборцам удалось предотвратить распространение пламени на соседние торговые павильоны.