Два крупных пожара на рынках произошло в южных регионах России утром 21 ноября. В посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области загорелся рынок «Атлант» — огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров, возгоранию присвоен второй ранг сложности. В Волгограде также утром загорелся павильон на рынке «Олимпия».

Крупный пожар произошёл на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области — утром 21 ноября загорелся двухэтажный торговый павильон.

Около 09:00 21 ноября пожар произошёл на рынке «Олимпия» в Волгограде — здесь также загорелся торговый павильон. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте работают 11 пожарных расчётов.

Площадь возгорания на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

Пожар на рынке «Атлант» в Ростовской области. 61.mchs.gov.ru

Волгоградский рынок «Олимпия» уже появлялся в сводках МЧС — в феврале 2016 года здесь также загорелся павильон. Обошлось без пострадавших.

МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону.

Пожар, вспыхнувший на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону, локализован.

По уточнённым данным, площадь пожара на ростовском рынке составила 600 квадратных метров.

В результате пожара на рынке «Атлант» (посёлок Янтарный Аксайского района Ростовской области) никто не пострадал.

Пожар на рынке «Атлант». © Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул крупный пожар, насчитывает 3,5 тыс. магазинов. Для удобства покупателей и работников на территории центра торговли действует внутренний маршрут.

Ростовский рынок «Атлант» поделён на зоны: «Атлант-Сити», хозяйственный сектор, сектор «Треугольник», сектор «Эксрим», сектор «Изумруд» и сектор «Янтарь».

10:28

Пожар на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда классифицировали по рангу №2. К тушению привлечено 45 человек и 16 единиц техники.

Об этом: Пожару на рынке в Волгограде присвоили вторую степень