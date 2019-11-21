Крупные пожары на рынках в Волгограде и Ростовской области — все новости
Два крупных пожара на рынках произошло в южных регионах России утром 21 ноября. В посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области загорелся рынок «Атлант» — огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров, возгоранию присвоен второй ранг сложности. В Волгограде также утром загорелся павильон на рынке «Олимпия».
ИА REGNUM следит за ходом развития событий.
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Крупный пожар произошёл на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области — утром 21 ноября загорелся двухэтажный торговый павильон.
Об этом: Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
Около 09:00 21 ноября пожар произошёл на рынке «Олимпия» в Волгограде — здесь также загорелся торговый павильон. Сейчас пожар удалось локализовать. На месте работают 11 пожарных расчётов.
Об этом: В Волгограде горит рынок «Олимпия»
Площадь возгорания на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону составляет 1,5 тыс. квадратных метров.
Подробнее: Известна площадь пожара на рынке под Ростовом-на-Дону
Волгоградский рынок «Олимпия» уже появлялся в сводках МЧС — в феврале 2016 года здесь также загорелся павильон. Обошлось без пострадавших.
МЧС увеличило группировку сил для тушения пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону.
Подробности: К месту пожара на ростовском рынке стягивают дополнительные силы и средства
Пожар, вспыхнувший на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону, локализован.
По уточнённым данным, площадь пожара на ростовском рынке составила 600 квадратных метров.
В результате пожара на рынке «Атлант» (посёлок Янтарный Аксайского района Ростовской области) никто не пострадал.
Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул крупный пожар, насчитывает 3,5 тыс. магазинов. Для удобства покупателей и работников на территории центра торговли действует внутренний маршрут.
Ростовский рынок «Атлант» поделён на зоны: «Атлант-Сити», хозяйственный сектор, сектор «Треугольник», сектор «Эксрим», сектор «Изумруд» и сектор «Янтарь».
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Пожар на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда классифицировали по рангу №2. К тушению привлечено 45 человек и 16 единиц техники.
Об этом: Пожару на рынке в Волгограде присвоили вторую степень
Пожар на рынке в Волгограде в 10:07 полностью ликвидирован.
Ростовский рынок «Атлант», где утром 21 ноября вспыхнул пожар, уже попадал в сводки новостей в октябре 2017 года. Тогда пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности.
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Открытое горение на ростовском рынке «Атлант» ликвидировано. Ликвидация объявлена в 11:02 мск, спустя почти три часа с момента возгорания.
Читайте подробнее: Открытый огонь на ростовском рынке «Атлант» локализован — жертв нет
Пострадавших в результате пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону нет.
Главное управление МЧС России по Ростовской области опубликовало фотоснимки с места крупного пожара на рынке «Атлант».
Читайте подробнее: МЧС опубликовало видео и фото с места крупного пожара на ростовском рынке
Специалисты установят причины пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону. Один из торговых павильонов загорелся утром 21 ноября.
Павильон «Рыбалка центр» на ростовском рынке «Атлант» выгорел полностью.
Полная ликвидация пожара на рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону пока не объявлена.
Ростовские пожарные проливают конструкции сгоревшего торгового павильона на территории рынка «Атлант» в посёлке Янтарном Аксайского района.
Рынок «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области был открыт в 2009 году. За последние десять лет здесь появились целые кварталы современных торговых павильонов. Рынок поделен на семь тематических секторов.
Площадь пожара, который произошёл на ростовском рынке «Атлант» в октябре 2017 года, составила почти 1 тыс. квадратных метров.
Спасатели работают на месте пожара, который вспыхнул на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района Ростовской области.
По последним данным, площадь пожара на ростовском рынке «Атлант» составила 600 квадратных метров. Полностью выгорел один из торговых павильонов.
Специалистам предстоит подсчитать сумму ущерба, нанесённого работникам ростовского рынка «Атлант». В результате пожара один из торговых павильонов выгорел полностью.
Из-за сильного ветра огонь, вспыхнувший в одном из торговых павильонов на ростовском рынке «Атлант», мог распространиться на соседние магазины.
Площадь пожара, вспыхнувшего утром 21 ноября на рынке «Атлант» в посёлке Янтарный Аксайского района, могла быть в разы больше. Ростовским огнеборцам удалось предотвратить распространение пламени на соседние торговые павильоны.