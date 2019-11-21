Москва, 21 ноября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. В России почти в каждый второй семье (44%) есть домашние животные. Причём кошек россияне держат в два раза больше, чем собак. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Кошка

Читайте также: Госдума приняла закон об обращении с животными

Так, треть (33%) из тех, у кого есть домашний питомец, предпочли завести кошку, а 18% — собаку. При этом породистых собак в доме держат чаще, чем беспородных — 10% против 8% соответственно. А вот породистых кошек, напротив, берут реже — 11% против 22%.

Птиц, аквариумных питомцев и мелких животных (кроликов, хомячков) имеют по 2% опрошенных, пишет ТАСС. Большая часть опрошенных (28%) в качестве причины, по которой они не хотят заводить домашнее животное, назвала нехватку времени. Порядка 15% отказываются от животных в доме из-за аллергии, ещё 11% — из-за отсутствия места в доме, нелюбви к животным и проблемы гигиены.

Также по теме: Без экзотики: жителям РФ могут запретить держать дома крокодилов и макак

Добавим, что участие в опросе, который проводился в октябре 2019 года, приняли 1,6 тыс. человек из 52 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский увидел взаимосвязь между домашними животными — собаками, кошками, птицами — и разводами. Согласно его наблюдениям, если в доме есть животное, «никакой дружбы нет, никакого личного счастья, обязательно два-три брака и обязательно холодные отношения». Это политик объяснил тем, что животных любят больше.