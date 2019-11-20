Самара, 21 ноября, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов призвал частные клиники в регионе отказаться от абортов, сообщила 20 ноября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я обратился к руководителям частных лечебных учреждений с призывом не проводить искусственное прерывание беременности в своих учреждениях», — привели министерстве слова Ратманова.

В сообщении отметили, что необычное предложение связано с необходимостью достижения показателей национального проекта «Демография». В результате 10 из 31 частной клиники в Самарской области уже приняли решение не проводить соответствующие операции.

Ранее министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова сообщала, что за первые девять месяцев 2019 года рождаемость в регионе снизилась на 11%.