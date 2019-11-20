Нижний Новгород, 21 ноября, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, не успевший отработать на своём посту и двух лет и покинувший его в августе 2019 года, до конца декабря пробудет под арестом. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода 20 ноября удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Действия бывшего министра квалифицированы по ч.2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По вменяемой статье санкция среди прочего предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, и денежный штраф — 100−300 тыс. рублей.

Претензии к бывшему министру возникли по дорожным контрактам и их стоимости. Ещё один фигурант уголовного дела — бывший глава управления автодорог региона. Именно последний, в отношении которого дело уже расследуется, и дал показания на Власова. Сам экс-министр вину не признает.

Напомним, в середине августа 2019 года он покинул свой пост по собственному желанию, но неожиданно для многих. Даже появилась информация, что его готовят на должность главы одного из проблемных муниципалитетов.

В Нижегородскую область Вадим Власов прибыл с поста замглавы транспортного комитета Санкт-Петербурга. Должность министра он занимал с декабря 2017 года.

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