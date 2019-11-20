Москва, 21 ноября, 2019, 02:03 — ИА Регнум. За последние годы в отношениях Молдавии с Россией «было очень многое упущено», и это не пошло на пользу Молдавии. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, принимая в Москве молдавского коллегу Иона Кику, передает ИА REGNUM.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику

По словам Медведева, сейчас есть возможность наверстать некоторые упущенные возможности. Он подчеркнул, что это первый за шесть лет визит молдавского премьера в Россию, и он может «придать дополнительный импульс» отношениям двух стран.

Кику согласился, что в отношениях двух стран накопилось очень много проблем. «Я с удовольствием принял приглашение в Москву, понимая, что есть большие неосвоенные возможности сотрудничества из-за дефицита взаимодействия. Мы объявили, что мы технократическое правительство и не будем заниматься политикой. Соответственно, мы будем там, где нужно решать проблемы людей, и будем проводить реформы, направленные на развитие национальной экономики и повышение благосостояния людей», — сказал председатель правительства Молдавии.

Медведев и Кику обсудили вопрос поставки природного газа, урегулирование молдавско-приднестровского конфликта, увеличение количества разрешений для перевозчиков, инвестиционные проекты в области инфраструктуры, расширение спектра товаров, экспортируемых в Россию без пошлин, и другие вопросы.

В завершение Кику пригласил Медведева посетить Молдавию в ближайшее время.