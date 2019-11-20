Москва, 20 ноября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Управление ГИБДД России по Москве призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за возможного образования гололедицы утром 21 ноября. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства в Twitter.

Gwydion M. Williams Гололедица

«В Москве значительно похолодало. К утру дороги сильно подморозит. Призываем водителей менять привычный темп езды», — говористя в сообщении.

В ГИБДД советуют автомобилистам снижать даже допустимую скорость передвижения, а также избегать резких перестроений, подчёркивая, что в условиях гололедицы такие действия на дороге повышают риск ДТП и появления больших заторов.