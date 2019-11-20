Осло, 20 ноября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. О необходимости новых танков заявил глава отдела связи норвежской армии Пер Эспен Странде, передаёт TV 2 Norge.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-80

О том, что Норвегии нужны новые танки, причём очень срочно, Странде сказал после того, как на границе с его страной Россия разместила модернизированные танки Т-80БВМ.

Странде «Это развёртывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее».

По словам Странде, всего РФ разместила на границе с Норвегией, а также с Финляндией 26 модернизированных Т-80БВМ. Отмечается, что эта техника рассчитана на работу в арктических условиях. В частности, двигатели Т-80БВМ заводятся при температуре порядка — 40 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Т-80БВМ выпускается заводом «Омсктрансмаш». В начале ноября производитель сообщил, что партия танков передана российскому Минобороны.

Напомним, в сентябре новые российские танки участвовали в учениях на границе с Норвегией, которые также обеспокоили Осло.

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