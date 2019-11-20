Париж, 20 ноября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Двое альпинистов погибли во время восхождения на французскую часть массива Монблан. Об этом 20 ноября сообщает Agence France-Presse.

Matthieu Riegler Монблан

По предварительным данным, альпинисты совершали восхождение на вершину горы Эгюий-дю-План, по маршруту, который используется довольно редко.

Тела погибших были найдены во время облёта района на самолёте. Погибших альпинистов обнаружили на леднике горного массива на высоте около 2700 метров над уровнем моря.

Начато расследование причин и обстоятельств гибели спортсменов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении личности погибшего альпиниста, чьё тело было обнаружено в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии.