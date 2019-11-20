Катания, Италия, 20 ноября, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Средний размер платежа граждан Италии за вывоз мусора составляет около 300 евро в год, передает Mediaset в среду, 20 ноября, со ссылкой на итоги экспертных исследований.

Мусорные контейнеры

При этом в экономически более благополучных северных регионах страны платеж за вывоз мусора — ниже, чем в южных провинциях.

Так, жители Катании платят за вывоз мусора 504 евро в год, а жители Тренто (самого обеспеченного города страны) — 195 евро.