Лос-Анджелес, США, 20 ноября, 2019, 22:09 — ИА Регнум. В голливудских СМИ возникла путаница по поводу дальнейшей судьбы вселенной «Джокера» Тодда Филлипса. Сегодня, 20 ноября журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров сообщил, что проект сиквела уже одобрен руководством Warner Bros.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США — Канада На лестнице

Согласно опубликованной информации, Филлипсу дали возможность снять ещё один фильм DC, уже про другого злодея комикс-вселенной. Через некоторое время портал Deadline (также со ссылкой на собственные источники) опроверг эту информацию, сообщив, что режиссёр не вёл подобных переговоров с кинокомпанией.

Впоследствии журнал Variety написал, что такие переговоры всё же имели место, но пока что они находятся на ранней стадии и говорить о том, что Warner Bros. готова выпустить ещё один фильм преждевременно.

Ранее СМИ также со ссылкой на инсайдеров сообщили, что во вселенной «Джокера», созданной Тоддом Филлипсом и Хоакином Фениксом, может появиться свой Бэтмен. Отмечалось, что это будет «полноценный Бэтмен», а не очередная версия «молодого Брюса Уэйна».