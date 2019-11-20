Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Хелена Бонем Картер дала характеристики своим коллегам в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Видео этого фрагмента было опубликовано 20 ноября на YouTube-канале телепроекта.

Siebbi Хелена Бонем Картер

Когда ведущий задал актрисе соответствующие вопросы, она не полезла за словом в карман. Про Оливию Колман она сказала, что у той «очень большое сердце», сравнив её способность плакать с потоком Ниагары.

Колина Ферта она назвала чересчур разговорчивым, а певицу Рианну назвала «богиней» и хорошей актрисой, речь которой она не в состоянии понять. Своего партнёра по фильму «Бойцовский клуб» Брэда Питта актриса назвала «настоящим джентельменом», отметив, что тот всегда выглядит так, как будто «проглотил солнце».

Напомним, Хелена Бонэм Картер исполнила в третьем сезоне сериала «Корона» роль принцессы Маргарет. В августе 2019 года потоковый сервис Netflix выпустил сериал «Тёмный кристалл», в которой актриса озвучила правительницу клана Вапра Аль-Мадру.