Польша, 20 ноября, 2019, 21:02 — ИА Регнум. В польский город Свиноуйсьце прибыло судно с американским сжиженным газом для Украины, сообщает 20 ноября посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Американское посольство подчёркивает, что это является важным шагом для достижения энергетической независимости Украины.

«Американскому сжиженному природному газу на Украине быть! Судно, перевозившее СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце в Балтийском море — это еще один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости», — указано в сообщении посольства США в Киеве.

Напомним, в конце августа текущего года польская нефтегазовая компания PGNiG и «Энергетические ресурсы Украины» подписали договор о поставках из Польши на Украину сжиженного газа, поставляемого из США.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина более двух лет «закупает» уголь в США со всеми соответствующими наценками, однако реально использует донецкий уголь, поставляемый через различных посредников.

В обоих вариантах конечная цена на топливо значительно выше, чем при прямых поставках с Донбасса.