21 ноября президент Швейцарии Ули Маурер посетит Россию с рабочим визитом. С гостем повстречается президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.

Будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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Ули Маурер
07:37

Как сообщало 19 ноября правительство Швейцарии, в центре переговоров глав двух государств будет ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие российско-швейцарского экономического сотрудничества.

07:40

По информации правительства Швейцарии, Ули Маурер также намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в южнокавказском регионе.

07:47

Ули Маурер

07:56

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ули Маурер обсудят в Москве актуальные вопросы российско-швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщает пресс-служба правительства РФ.

08:39

После встреч в Москве президент Швейцарии совершит официальный визит в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жорматом Токаевым. Встреча запланирована на 22 ноября.

Читайте об этом: Президент Швейцарии планирует посетить Казахстан

09:57

Президент Швейцарии Ули Маурер впервые прибыл с официальным визитом в Москву, сообщает посольство Швейцарии в РФ. В последний раз он посещал Россию во время чемпионата мира 2018 года, когда ездил в Санкт-Петербург в качестве вице-президента Швейцарии.

10:17

Ули Маурер прибыл в Россию. © twitter: @SwitzerlandRU

11:10

Ули Маурер официально вступил в должность президента Швейцарии 1 января 2019 года. Пост президента Швейцарии Маурер будет занимать на протяжении всего года. При этом он также остаётся министром финансов.

12:12

В 2018 году Россия заняла 25-е место среди торговых партнеров Швейцарии с объёмом торговли $2,8 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее. Кроме того, 200 швейцарских компаний создали в России более 42 тыс. рабочих мест, отмечал в 2019 году глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

12:14

Также глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что швейцарские компании считают Россию и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) важным рынком с высоким потенциалом роста.

Подробности: Глава МИД Швейцарии рассказал о потенциале торговли с Россией

12:53

Иньяцио Кассис [U.S. Department of State]

13:49

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Швейцарии Ули Маурером в Москве. «Россия пользуется большой симпатией в Швейцарии. Я и сам фанат этого места», — заявил Маурер.

14:01

Дмитрий Медведев вспомнил, как уже встречался с президентом Швейцарии в Давосе в 2013 году. В тот год Ули Маурер тоже исполнял обязанности президента — в Швейцарии назначают президента каждый год.

14:03

Ули Маурер обсудил проблемы и возможности бизнеса с топ-менеджерами российских представительств ведущих швейцарских компаний.

https://twitter.com/SwitzerlandRU/status/1197448830821769216

14:21

witter.com/SwitzerlandRU">witter.com/SwitzerlandRU"> Встреча Ули Маурера у посольства Швейцарии в Москве. twitter.com/SwitzerlandRU

15:41

Встреча Ули Маурера с Дмитрием Медведевым

https://twitter.com/SwitzerlandRU/status/1197488904980619264

16:35

Президент РФ Владимир Путин и Ули Маурер провели встречу в Кремле.

Подробности: Путин напомнил президенту Швейцарии о давних отношениях с Россией

16:46

Переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером. kremlin.ru

16:46

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим показателем рост товарооборота между Россией и Швейцарией. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Швейцарии Ули Маурером, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Растёт товарооборот, в прошлом году он значительно вырос, по-моему, где-то в районе 20%, и это хороший показатель. Мы поддерживаем отношения по линии правительств, по линии парламентов», — сказал Путин.

Об этом: Путин напомнил о росте товарооборота со Швейцарией на 20%

16:47

Ули Маурер. kremlin.ru

16:48

Владимир Путин и Ули Маурер. kremlin.ru

16:51

Именно благодаря России Швейцария сохранилась в качестве независимой страны. Об этом в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Швейцарии Ули Маурер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я уже упоминал сегодня, что Швейцария многим обязана России еще со времен Венского конгресса — в 1815 году благодаря России, собственно говоря, Швейцария сохранилась как независимое государство», — сказал Маурер.

Читайте также: Маурер поблагодарил Путина за независимость Швейцарии

18:06

Напомним, что в июне 2019 года состоялись переговоры глав МИД России и Швейцарии Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса. Тогда Кассис заявил, что Швейцария рассчитывает на скорое восстановление участия России в ПАСЕ.