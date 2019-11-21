Сирия, Украина, отношения РФ с Швейцарией: переговоры в Москве— трансляция
Как сообщало 19 ноября правительство Швейцарии, в центре переговоров глав двух государств будет ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие российско-швейцарского экономического сотрудничества.
По информации правительства Швейцарии, Ули Маурер также намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в южнокавказском регионе.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ули Маурер обсудят в Москве актуальные вопросы российско-швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщает пресс-служба правительства РФ.
После встреч в Москве президент Швейцарии совершит официальный визит в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жорматом Токаевым. Встреча запланирована на 22 ноября.
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Президент Швейцарии Ули Маурер впервые прибыл с официальным визитом в Москву, сообщает посольство Швейцарии в РФ. В последний раз он посещал Россию во время чемпионата мира 2018 года, когда ездил в Санкт-Петербург в качестве вице-президента Швейцарии.
Ули Маурер официально вступил в должность президента Швейцарии 1 января 2019 года. Пост президента Швейцарии Маурер будет занимать на протяжении всего года. При этом он также остаётся министром финансов.
В 2018 году Россия заняла 25-е место среди торговых партнеров Швейцарии с объёмом торговли $2,8 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее. Кроме того, 200 швейцарских компаний создали в России более 42 тыс. рабочих мест, отмечал в 2019 году глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Также глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что швейцарские компании считают Россию и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) важным рынком с высоким потенциалом роста.
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Швейцарии Ули Маурером в Москве. «Россия пользуется большой симпатией в Швейцарии. Я и сам фанат этого места», — заявил Маурер.
Дмитрий Медведев вспомнил, как уже встречался с президентом Швейцарии в Давосе в 2013 году. В тот год Ули Маурер тоже исполнял обязанности президента — в Швейцарии назначают президента каждый год.
Ули Маурер обсудил проблемы и возможности бизнеса с топ-менеджерами российских представительств ведущих швейцарских компаний.
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Встреча Ули Маурера с Дмитрием Медведевым
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Президент РФ Владимир Путин и Ули Маурер провели встречу в Кремле.
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Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим показателем рост товарооборота между Россией и Швейцарией. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Швейцарии Ули Маурером, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Растёт товарооборот, в прошлом году он значительно вырос, по-моему, где-то в районе 20%, и это хороший показатель. Мы поддерживаем отношения по линии правительств, по линии парламентов», — сказал Путин.
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Именно благодаря России Швейцария сохранилась в качестве независимой страны. Об этом в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Швейцарии Ули Маурер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я уже упоминал сегодня, что Швейцария многим обязана России еще со времен Венского конгресса — в 1815 году благодаря России, собственно говоря, Швейцария сохранилась как независимое государство», — сказал Маурер.
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Напомним, что в июне 2019 года состоялись переговоры глав МИД России и Швейцарии Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса. Тогда Кассис заявил, что Швейцария рассчитывает на скорое восстановление участия России в ПАСЕ.