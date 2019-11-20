Вильнюс, 20 ноября, 2019, 18:59 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа недоволен тем, что большинство жителей Литвы против повышения расходов на оборону, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 ноября. Об этом Науседа заявил во время посещения военного полигона в Пабраде у границы с Белоруссией, куда армия США доставила десятки танков Abrams и стянула другую технику.

«Я буду стремиться, чтобы мы поняли одну простую вещь — если мы хотим сэкономить на своей безопасности, тогда да, разумеется, пенсии мы можем получать и от другой страны», — сказал Науседа. В Литве власти повышают расходы на оборону публично заявляя, что это делается ради «отражения» «российской угрозы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последнему социологическому исследования большинство жителей Литвы высказываются против повышения военных расходов страны до уровня в 2,5% от ВВП.