Тамбов, 20 ноября, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 20 ноября, на еженедельном оперативном совещании проанализировал исполнение национального проекта «Образование» в регионе и дал поручение обеспечить в первую очередь безопасную образовательную среду,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

О выполнении мероприятий нацпроекта «Образование» доложила начальник профильного управления Татьяна Котельникова. По ее словам, в текущем году Тамбовская область подала заявки на участие в конкурсах по 13 направлениям пяти федеральных проектов национального проекта. Все заявки были поддержаны Минпросвещения России на период до 2022 года. Кроме того, разработано восемь региональных проектов, предполагающих кооперацию ресурсов, за счет которой планируется достичь синергетического эффекта.

«Современное образование невозможно без цифровой грамотности и цифровых навыков. Поэтому большое внимание уделяется проекту «Цифровая образовательная среда». Особое внимание у нас и к проекту «Молодые профессионалы», который призван создать совершенно другую систему подготовки кадров, основанную на мировых стандартах, качестве, гибкости и краткосрочности освоения компетенций», — отметила Татьяна Котельникова.

По мнению Александра Никитина, нацпроект «Образование» необходимо реализовывать не только за бюджетные средства, но также в рамках государственно-частного партнерства. Он поручил искать такие варианты, причем на конкурентной основе.

Губернатор также обратил внимание на качество проектно-сметной документации объектов, от которого зависит как соблюдение современных требований к социальным объектам, так и сроки строительства, объемы финансирования. Но главное, как считает Александр Никитин, — в правильной организации образовательного процесса.

«Нацпроектом «Образование» предусмотрено много новаций, обновление материально-технической базы. Но, прежде всего, необходимо обеспечить безопасную образовательную среду», — считает глава региона.

Напомним, что национальный проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание эффективных механизмов управления сферой, современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров. В целом с 2019 по 2022 годы на реализацию мероприятий проектов в Тамбовской области будет направлено 6 млрд 179 млн рублей, из них средства федерального бюджета — 4 млрд 496 млн рублей.