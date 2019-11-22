Все подробности о МЦД — в трансляции ИА REGNUM.

21 ноября запущен крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области — новое наземное метро, которое объединило формат пригородных электричек и столичного метро. В церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров принял участие президент России Владимир Путин.

В ходе торжественной церемонии будет открыто движение по двум МЦД — Белорусско-Савёловскому и Курско-Рижскому. Их общая протяжённость составляет 132 километра, на них расположено 57 станций.

Читайте об этом: Маршруты наземного транспорта Москвы у станций МЦД изменятся с 21 ноября

По подсчётам специалистов, двумя из пяти запланированных веток МЦД смогут пользоваться до 4 млн пассажиров, сообщает телеканал «Россия 24».

На маршруты выйдут новые поезда «Иволга» — их будет 39.

Стоимость проезда на МЦД: 38 рублей — в центральной части диаметра, 45 рублей — на поездки из пригородов.

Для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) по транспортной карте «Тройка» ей необходима дополнительная активация. Услуга доступна с 20 ноября в кассах метрополитена, автоматах по продаже билетов, а также жёлтых информационных терминалах. Новые карты, которые есть в продаже, уже активированы.

В связи с запуском движения по первым двум веткам Московских центральных диаметров изменятся 24 маршрута наземного общественного транспорта в районе станций МЦД.

Первые две ветки МЦД хорошо связаны с метро и МЦК: на метро можно будет совершить 25 пересадок, на МЦК можно будет пересесть на четырёх станциях, сообщает mos.ru.

График работы Московских центральных диаметров будет таким же, как в метро, — с 05:30 до 01:00.

Пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) раздадут чай в первый день работы нового вида транспорта, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Чтобы воспользоваться МЦД по карте «Тройка», необходимо её активировать в кассе метрополитена (это бесплатно, занимает несколько секунд). Фото: Дарья Антонова

Как пройти к МЦД? Указатели на улице. Фото: Дарья Антонова

По подсчётам экспертов, МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10−12%.

«"Иволга» бесшумна, не вибрирует, идёт плавно. Кресла расположены лицом к лицу, а над ними предусмотрены полки для багажа и крючки для одежды. В «Иволге» больше поручней, и на них нанесено «тёплое» покрытие, так что ездить стоя будет тоже комфортно», — сообщает mos.ru.

В новом электропоезде нет тамбуров, а двери в расширенных дверных проёмах (140 см) открываются при нажатии на кнопку. В «Иволге» есть крепления для велосипедов, USB-розетки для зарядки гаджетов, видеомониторы, Wi-Fi, а также пеленальные столики в туалетных комнатах.

Поезда «Иволга» приспособлены для проезда маломобильных пассажиров: есть надёжные крепления для колясок, туалетные комнаты — просторные. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.

Также бесплатно можно получить транспортную карту «Тройка-Стрелка» с изображением поезда «Иволга». Фото: Дарья Антонова

Читайте подробнее: Сотрудники метро Москвы вышли на дежурство в день запуска МЦД

В Москве около 500 сотрудников метро вышли на дежурство в связи с запуском Московских центральных диаметров (МЦД), передаёт 21 ноября агентство «Москва».

Название проекта — «Московские центральные диаметры» (МЦД) — было определено в рамках единой концепции наземного железнодорожного транспорта и по аналогии с проектом «Московское центральное кольцо» (МЦК).

Из-за повышенных нагрузок на билетную систему произошли сбои на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 21 ноября сообщили на странице ЦППК в Twitter.

Поезда «Иволга» Московских центральных диаметров (МЦД) короче других электричек, но при этом вместительнее. Об этом сообщили 21 ноября на странице ЦППК в Twitter.

Новый график движения поездов после запуска Московских центральных диаметров (МЦД), а также увеличенная вместимость новых составов позволили создать 900 тыс. новых мест для пассажиров. Об этом 21 ноября сообщили на странице ЦППК в Twitter.

Крепления для велосипедов в поездах «Иволга» расположены в головных вагонах состава — по четыре в каждом. Провозить велосипед на МЦД можно бесплатно!

13:18 21.11.2019

На МЦД будут действовать три тарифные зоны:

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В «Центральной» зоне — стоимость поездки по цене разового билета на метро по «Кошельку» карты «Тройка» и бесплатная пересадка между метро, МЦК и МЦД. Это38 рублей.

Из зоны «Пригород» разовая поездка по тарифу «Кошелёк» карты «Тройка» в 2019 году будет стоить 45 рублей. В стоимость также включены бесплатная пересадка на метро и МЦК.

Стоимость поездки от станции в зоне «Дальняя» рассчитывайте из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за одну зону до границ МЦД) и 45 рублей. Право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД сохраняется.

Если пассажиру необходимо сначала воспользоваться метро или МЦК, а затем уже сесть на поезд МЦД, повторная оплата проезда опять же не понадобится. Бесплатные пересадки будут возможныв течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или на валидаторе — по аналогии с МЦК.

13:20 21.11.2019 У столичного проекта МЦД есть известные мировые аналоги: S-Bahn в Германии, RER во Франции, Overground в Лондоне.

13:53 21.11.2019 Поезд S-Bahn в Германии [(сс) Clic]

13:56 21.11.2019 RER. Скоростной общественный транспорт во Франции [ (сс)Eole99]

13:58 21.11.2019 London Overground. Лондон [(сс)Ed Webster]

14:15 21.11.2019 Президент России Владимир Путин сел в «Иволгу». Он проедет по маршруту Одинцово — Лобня, сообщает «Россия 24».

14:16 21.11.2019 В Москве 21 ноября объявили о задержке всех поездов Московских центральных диаметров (МЦД), передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Все поезда МЦД остановились по техническим причинам

14:16 21.11.2019 Движение по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) «Одинцово — Лобня» и «Нахабино — Подольск» открыто 21 ноября при участии президента России Владимира Путина. Церемония прошла на станции «Белорусская» в центре Москвы. Подробности в материале: Президент РФ принял участие в открытии первых веток МЦД

14:25 21.11.2019 Пассажиры на станции МЦД. Фото: Дарья Антонова

14:26 21.11.2019 Поезд «Иволга» [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

14:31 21.11.2019 [[[video-0]]] Владимир Путин, Сергей Собянин и Андрей Воробьев — первые пассажиры МЦД. В дороге президент поднял тему повышения цен на справку для водителей в 10 раз. Путин: чушь какая-то, у нас более 3 миллионов человек получают не более 11 280 рублей, а тут справка 5 тысяч!

14:32 21.11.2019 Только что поезда Московских центральных диаметров возобновили движение по первой линии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: МЦД-1 возобновил движение после 40 минут простоя

14:44 21.11.2019 [[[video-1]]] Владимир Путин протестировал поезда МЦД — Московских центральных диаметров, которые сегодня запустили в столице. Вместе с Сергеем Собяниным они проехались в одном из вагонов. Первый диаметр свяжет между собой Лобню и Одинцово, второй — Нахабино и Подольск.

15:07 21.11.2019 Через несколько часов после открытия станций Московских центральных диаметров (МЦД) сломались турникеты. Об этом сообщили в «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), являющейся оператором нового вида транспорта. Читайте подробнее: Первый день МЦД: поломка турникетов и переполненные вагоны

15:20 21.11.2019 Валерия Хамраева ИА REGNUM

15:30 21.11.2019 Станция МЦД-1 «Одинцово» Фото Дарьи Антоновой

15:30 21.11.2019 Мэр Москвы Сергей Собянин вручил президенту РФ Владимиру Путину именную карту «Тройка» во время поездки по линии МЦД. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. «По сложившейся традиции. Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие», — сказал Собянин. Читайте подробнее: Путину вручили именную карту «Тройка»

15:31 21.11.2019 Новые павильоны на станции «Одинцово» Фото Дарьи Антоновой

15:32 21.11.2019 МЦД-1 «Одинцово — Лобня» Фото Дарьи Антоновой

15:53 21.11.2019 Станции «Немчиновка» и «Беговая» первого Московского центрального диаметра «Одинцово — Лобня» оказались не готовы к МЦД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, территории вокруг станций до сих пор ремонтируют, а турникеты не работают. Читайте также: Станции Белорусского направления оказались не готовы к запуску МЦД-1

15:58 21.11.2019 Не завершены работы и на станции «Сетунь». фото Дарьи Антоновой

15:58 21.11.2019 Станция «Сетунь» фото Дарьи Антоновой

15:59 21.11.2019 Станция «Сетунь» работы продолжаются. Фото Дарьи Антоновой

16:04 21.11.2019 В «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) ответили на поступающие жалобы и критические замечания пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД). Сообщение опубликовано на странице компании «ВКонтакте». Подробности в материале: Оператор МЦД ответил на критику и жалобы пассажиров

17:45 21.11.2019 Отметим, что для получения бесплатной пересадки и оплаты проезда по МЦД картой «Тройка» её необходимо активировать на станциях метро.

17:46 21.11.2019 Социальные карты также необходимо активировать.

18:40 21.11.2019 Чтобы запустить поезда по МЦД, железнодорожники построили и реконструировали почти 160 км путей и более 200 км контактной сети, 7 мостов и тоннелей, 39 пассажирских платформ и 21 разноуровневый пешеходный переход.

18:45 21.11.2019 С 19 станций можно будет сделать пересадку на метро и МЦК (в перспективе число пересадочных станций увеличится до 27).

19:18 21.11.2019 Неполадки в работе турникетов МЦД планируют устранить к утру 22 ноября. Об этом заявил генеральный директор АО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.

19:20 21.11.2019 Дьяконов также заявил, что около 200 человек будут дополнительно задействованы в работе по информированию пассажиров о схеме работы Московских центральных диаметров.

19:35 21.11.2019 В поезде. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:54 21.11.2019 Президент стал одним из первых пассажиров МЦД, проехав от станции «Белорусский вокзал» до станции «Фили» на поезде отечественного производства «Иволга». [kremlin.ru]

19:55 21.11.2019 В поезде [kremlin.ru]

19:56 21.11.2019 Владимир Путин принял участие в открытии движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров [kremlin.ru]

19:57 21.11.2019 Владимир Путин принял участие в открытии движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров [kremlin.ru]

19:59 21.11.2019 У турникетов [kremlin.ru]

20:01 21.11.2019 Владимир Путин и Сергей Собянин у турникетов [kremlin.ru]

20:27 21.11.2019 Количество вагонов в поездах, курсирующих по МЦД в час пик, планируют увеличить из-за повышенной нагрузки.

20:43 21.11.2019 На пероне. Пресс-служба мэра Москвы

21:00 21.11.2019 Мэр Москвы Сергей Собянин назвал плюсы работы Московских центральных диаметров (МЦД), движение по которым запустили 21 ноября. Сообщение опубликовано на странице в Twitter главы столицы. Подробности в материале: Собянин надеется, что МЦД станет привлекательнее личного автомобиля

21:16 21.11.2019 В вагоне поезда. Пресс-служба мэра Москвы

22:15 21.11.2019 Еще раз о претензиях в адрес МЦД Подробности в материале: Открытие московских центральных диаметров закончилось грандиозным провалом

22:41 21.11.2019 В поезде. Дарья Антонова ИА REGNUM

22:45 21.11.2019 Хаос! Так отзываются о первом дне работы МЦД пассажиры. Недовольны укороченными поездами, отменой электричек, давкой в часы пик, сбоем в работе турникетов.

22:48 21.11.2019 Вот что обещают сделать с МЦД к 2023 году https://twitter.com/moscow_mcd/status/1196770539630710784

23:33 21.11.2019 Давка в час пик в вагоне МЦД [twitter.com/dmitry romensky]

04:14 Тарифное меню МЦД. twitter.com/moscow_mcd

07:29 Московские центральные диаметры — совместный проект Минтранса России, правительства Москвы, правительства Московской области и ОАО «РЖД», призванный улучшить транспортное обслуживание жителей Москвы и Московской области, разгрузить транспортную инфраструктуру.

07:29 Всего намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 (от Пушкина до Домодедова).

07:46 Паспорт проекта МЦД3

08:19 Пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями о недавно появившемся в московской подземке «Дальневосточном экспрессе». Любимцем пассажиров метрополитена ожидаемо стали различные дальневосточные животные семейства кошачьих: леопард из вагона Приморского края, тигр из вагона Амурской области, снежный барс в вагоне Бурятии. Но наибольшую популярность набрал дикий степной кот манул, изображение которого украшает вагон Забайкальского края. Вадиму Манулу в социальной сети Facebook фотография из «дальневосточного экспресса» пришлась в коллекцию: он давно собирает изображения удивительных забайкальских котов. «Так и становятся знаменитостями!» — написал пользователь.

08:28 Вагон с изображением амурского тигра. mosmetro.ru

09:00 @YedemBot пишет, что встала «Иволга» в Павшино: её по соседним путям обошла обычная электричка. Всех высадили.

09:17 Для пассажиров открыты первые две ветки Московских Центральных Диаметров (МЦД), что сделает многим пассажирам дорогу намного комфортнее. Маршруты: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Электричка «Иволга» — настоящее чудо. На новых ветках имеется немало переходов на метро и наземный транспорт. Все преимущества этого нового для Москвы транспорта москвичам и гостям Столицы только предстоит ещё осознать, пишет Mcd.mosmetro.ru.

09:31 На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов. Об этом 22 ноября сообщает оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Читайте также: На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

09:31 Платформа Одинцово. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:32 Произошёл сбой в движении поездов на Московский центральных диаметрах, сообщает 22 ноября ЦППК на странице в Twitter. Об этом: На Рижском направлении МЦД произошёл сбой

09:37 На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда ходят с увеличенными интервалами, пишет канал bbbreaking.

09:39 Движение на Московских центральных диаметрах (МЦД) восстановлено и вернулось к шестиминутному интервалу. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ЦППК в Twitter. Читайте подробнее: Шестиминутный интервал восстановлен на Рижском направлении МЦД

09:55 МосЛента: «Отсутствие конечных остановок на вокзалах в разы увеличит количество новых маршрутов как в Москве, так и по области. Все это невероятно разгрузит и метро, и пригородные электрички, и вылетные магистрали. И, самое главное, соединит Москву и область, превратив в единое транспортное пространство, комфортное как с точки зрения логистики, так и с точки зрения пользования».

10:07 Некоторое время назад подмосковные власти предлагали в письме президенту Владимиру Путину продлить оранжевую линию метро до станции «Челобитьево» в Мытищах. Власти Москвы и Минтранс прогнозировали, что это приведет к «критической» загрузке подземки и выступили против строительства.

10:19 «Метро — это, прежде всего, внутригородской транспорт. Для связи регионов во всем мире развивают пригородный железнодорожный транспорт», — так ранее считали в департаменте транспорта Москвы. Однако же было найдено компромиссное решение — развивать проект московских центральных диаметров (МЦД).

10:21 Московский метрополитен. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:37 Московские центральные диаметры — это новые сквозные маршруты пригородных электричек, которые решено пустить прямо через центр. Для этого город достроит недостающие связи между теми вокзалами и железнодорожными направлениями, которые сейчас вообще не пересекаются. А по тем маршрутам, которые уже существуют, пустят десятки новых поездов, — МосЛента.

10:57 Департамент транспорта планирует, что к 2025 году МЦД снимет четверть нагрузки на центральные вокзалы и 13% — на всю транспортную систему Москвы вообще.

11:04 В центре внимания всей страны 21 ноября оказалось открытие Московских центральных диаметров (МЦД) — нового вида транспорта, также именуемого наземным метро. Это новый формат пригородных железнодорожных перевозок, встроенных в сеть столичного метрополитена, но раскинувшего свои ветви в ближнее Подмосковье. Читайте подробнее: Почему губернатор Воробьёв нервничал на открытии МЦД?

11:18 «Этот проект эксперты пробивали последние десять лет, но мэрия годами делала вид, что никакой агломерации не существует, а Москва заканчивается МКАДом», — отмечает урбанист Аркадий Гершман.

11:32 «Иволга» проезжает «Москву-сити». Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:39 Урбанист Аркадий Гершман: — Революционное в проекте именно переосмысление: не обязательно тянуть дорогое метро в Подмосковье, если можно доработать то, что уже существует.

12:03 В дальнейшем запланировано открытие еще трех диаметров: «Зеленоград — Раменское», «Апрелевка — Железнодорожный», «Пушкино — Домодедово». Предполагается, что поезда будут ходить с интервалом в несколько минут, а не часов, как это происходит сейчас.

12:30 Генеральный директор «ОСК 1520» Сергей Клевакин: «Будут учтены интересы пассажиров старшего возраста, слабовидящих, пассажиров в инвалидных колясках».

12:54 В метро. Обновление навигации.mos.ru

13:01 Президент России Владимир Путин не знает о проблемах в работе Московских центральных диаметров — Кремль.

13:08 Вторые Московские центральные диаметры (МЦД) увеличили интервалы из-за неисправности механизма дверей. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ЦППК. Об этом: Сбой в работе МЦД объяснили действиями пассажиров

13:08 Пресс-секретарь президента прокомментировал усиленные меры безопасности во время открытия МЦД: — Президент об этом не знает. Если это имело место, то вопросы надо задавать операторам маршрутов МЦД.

13:15 Чтобы добраться сейчас из Одинцово в Лобню, требуется не меньше полутора часов. При этом интервал движения электропоездов в среднем около получаса.

13:26 Президент России Владимир Путин не знает, что в день открытия первых линий Московских центральных диаметров (МЦД) произошли сбои. Об этом 22 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: Путин не знает о проблемах в работе МЦД

13:33 С запуском МЦД пригородная железнодорожная сеть интегрируется в метро. Сделать пересадку, причем бесплатно, можно будет на разных станциях метрополитена и Московского центрального кольца в любом направлении.

13:48 Суммарно МЦД «Белорусско-Савеловский» и МЦД «Курско-Рижский» — это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

14:07 «Благодаря своему устройству транспортная система будет стимулировать развитие новых деловых центров, что постепенно повлияет на переток пассажиров в срединную часть города, освобождая центр», — уверен директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ «Высшая школа экономики» Константин Трофименко.

14:18 Вместе с обычными пригородными электричками на диаметрах будет 39 поездов «Иволга». Постепенно число последних будет увеличиваться. В зависимости от пассажиропотока и времени дня (учитываются часы пик) в «Иволгах» будет от пяти до 12 вагонов.

14:35 На «Тройку» или «Стрелку» доступны безлимиты на сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24 450 рублей).

14:44 Абонементы МЦД будут значительно выгоднее железнодорожных. Например, месяц проезда от станции Долгопрудная с учетом абонемента на метро на 30 суток сейчас стоит 3720 рублей, а на МЦД будет стоить 2570 рублей. То есть экономия составит более 30 процентов.

14:51 Поезда будут ехать от Одинцова до Белорусского вокзала со всеми остановками по тарифам МЦД. Между вокзалом и аэропортом сохранится режим экспресса с добавлением Савеловского вокзала, остановка на Окружной сохранится, цена будет ниже «Аэроэкспресса».